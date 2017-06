Un Colonel s’est mêlé à une tentative de trafic d’or. Cet officier supérieur de l’armée a fait parler de lui le dimanche 4 juin à l’aéroport d’Ivato. « Il s’est emparé des vingt quatre bracelets en or pesant au total mille six cent vingt grammes saisis par l’administration douanière sur deux passagères en partance de Nairobi à bord du volKQ 257 », a déclaré hier Herizo Ramanambola Andria­na­valona, président du syndicat des employés de douanes (Sempidou). Les douaniers dénoncent ainsi cette forme d’abus, qui, selon eux, « ne fait qu’encourager la culture d’impunité ».

Les employés de la douane, en service ce jour là, ont remarqué deux passagères avec vingt quatre bracelets en or « non ponctionnés », selon les termes utilisés par le président du Sempidou. « Les douaniers ont procédé, tout de suite, à la saisie des marchandises et

sont passés à l’enquête. Au même moment, l’officier supérieur a fait irruption. Il est parti avec les marchandises saisies et a emmené lesdeux passagères tout en menaçant l’employé des douanes », rapporte le président du Sempidou.

Interrogé sur cette affaire, le général Lantoarinjaka Razafindrakoto, chef d’État major général de l’armée malgache (CEMGAM) annonce des « mesures disciplinaires » à l’encontre de l’officier incriminé. « Cela n’empêche pas la déposition des plaintes par les douaniers », poursuit-il.

Lova Rafidiarisoa