L’énième du genre. L’administration douanière a intercepté hier une tentative d’exportation illicite de tortues. D’après un communiqué du ministère des Finances et du budget, « le bureau des douanes à Mamory Ivato a découvert hier 32 tortues dans un colis ». Les contrebandiers ont prévu d’exporter les reptiles à destination de Hong Kong.

Cité par le communiqué, Holiseheno Randriamamonjy, chef des opérations commerciales de ce bureau des douanes, explique que « les trafiquants ont tenté de faire passer les tortues, par envoi de colis, en les dissimulant à l’intérieur de chemins de table imbibés de carbone, trafic désamorcé après la fouille exécutée par les douaniers ».

Ce délit est considéré comme étant une tentative d’exportation sans déclaration de marchandise prohibée. « Ceux qui ont commis une tentative d’exportation illicite de ces spécimens encourent une peine de deux à dix ans d’emprisonnement, et d’une amende de Ar 100.000.000 à Ar 200.000.000 », selon la loi 2005-018 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, a expliqué un juriste du projet Alarm de la plateforme Alliance Voahary Gasy. Cette dernière ne cesse de réclamer des sanctions à l’encontre des contrebandiers. Mais en l’état actuel des choses, la douane annonce que les entités responsables poursuivent actuellement l’enquête à ce sujet.

Ces derniers temps, le trafic illicite des ces espèces protégées a pris de l’ampleur. Plusieurs cas ont été interceptés par les responsables. Il y a un mois de cela, l’administration douanière a découvert sur des ressortissants malgaches huit bébés tortue à l’aéroport d’Ivato. Le verdict de cette affaire est attendu demain.

Lova Rafidiarisoa