La douane a mis fin à une tentative d’exportation illicite de tortues, à l’aéroport d’Ivato, mercredi. Quatre ressortissants malgaches sont impliqués dans cette affaire.

Une énième histoire de trafic de ressources naturelles. Le service des douanes à

l’aéroport d’Ivato a déjoué une tentative de trafic illicite de tortues. Quatre ressortissants malgaches, deux hommes et deux femmes, ont été interceptés le 1er mars, vers 17 heures, à l’aéroport d’Ivato, en train de trans-porter des tortues.

Alors que le traitement du Vol UU 612 de la compagnie Air Austral à destination de Bangkok via La Réunion, battait son plein, le service des douanes a remarqué les comportements suspects de ces quatre compères. « Après l’enregistrement de leurs bagages, ils sont allés dans la salle d’embarquement avant tous les passagers. Leurs comportements douteux ont fini par mettre la puce à l’oreille d’un agent des douanes au départ, lequel a pris la décision de procéder à des contre-fouilles sur les quatre passagers », a indiqué la Douane dans un communiqué.

Dissimulation

« Six bébés tortues ont été découverts sur l’un d’entre eux. Parmi les tortues, quatre ont été dissimulées dans un sac à dos, scotchées une à une avec des couches et les deux autres ont été trouvées dans ses poches, d’après les constatations des douaniers. Les deux autres « Angonoka » mises en carton, ont été saisies dans le bagage à main d’une autre personne. Les deux femmes n’étaient en possession d’aucune tortue », a indiqué l’Alliance Voahary Gasy dans un communiqué. Cette plateforme des organisations de protection de l’environnement suivait de près cette affaire avec son projet Alarm. Elle soupçonne l’implication des autorités dans cette affaire.

Les quatre suspects ont, au final, été conduits dans les bureaux de la douane. « Une enquête a été ouverte, les deux principaux suspects sont placés en garde à vue, tandis que les deux femmes font l’objet d’un interrogatoire », a fait savoir la direction générale des douanes. En matière d’infractions douanières, les deux hommes pris en flagrant délit de possession de ces huit tortues « Angonoka », espèce en voie de disparition, qualifiées d’articles prohibés, seront sanctionnés.

D’après les explications obtenues auprès de l’AVG, « les quatre trafiquants ont avoué que ces espèces endémiques leur appartiennent. Ils les ont achetés à Mahajanga, fin février dernier, selon toujours leurs dires ». Cette plateforme des organisations de la société civile œuvrant pour l’environnement, suivra de près cette affaire. « Ceux qui ont commis une tentative d’exportation illicite de ces spécimens encourent une peine de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de Ar 100.000.000 à Ar 200.000.000 », selon la loi 2005-018 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, a expliqué un juriste du projet Alarm de cette plateforme Alliance Voahary Gasy.

Lova Rafidiarisoa