Enième tentative de trafic de tortues. Deux Indiens ont été pris avec cinquante neuf bébés tortues hier à l’aéroport d’Ivato. Selon l’administration douanière, ces deux complices ont dissimulé les reptiles dans des friandises et des jouets. Ce coup de théâtre est survenu lors des enregistrements, à l’embarquement du vol de la compagnie Air Austral pour La Réunion. La ville de Chenai, en Inde, est, la destination finale de ces deux contrebandiers qui ont tenté tant bien que mal de faire sortir du territoire malgache ces reptiles.

Ces derniers temps, on constate une reprise des trafics illicites de ces reptiles. Les pays asiatiques, notamment la Malaisie, la Thaïlande et la Vietnam sont les principales destinations des trafiquants. Au mois de mai, par exemple, la découverte de trois cent trente tortues à soc et tortues étoilées à l’aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie a défrayé la chronique.

L.R.