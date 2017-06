Un énième trafic d’or, éclaté au grand jour à l’aéroport d’Ivato. La douane annonce avoir déjoué une tentative d’exportation illicite d’or hier à l’aéroport d’Ivato. Des lingots d’or pesant au total 3,9 kilos ont été saisis sur un ressortissant hongkongais. « Celui-ci voulait embarquer à bord du vol de la compagnie Air Mauritius pour rejoindre son pays natal via l’île Maurice. Les douaniers en poste dans cet aéroport ont remarqué des images suspectes lors du passage de son bagage au scanner. La vérification physique a confirmé la suspicion », a indiqué la douane dans un communiqué.

Le présumé contrebandier tentait tant bien que mal, de faire sortir du pays les métaux jaunes. Il a bien caché au fond de son bagage les lingots d’or. « Les objets saisis ont été dissimulés dans une valise à double fond et masqués par d’autres articles », a fait savoir l’administration douanière. D’après la direction générale des douanes, celui-ci fait l’objet d’une enquête en ce moment et les lingots d’or seront transférés dans le coffre fort de la Banky foiben’i Madagasikara. Les agents de douanes dans le service escale continuent de travailler normalement malgré la grève du Sempidou.

L.R.