Le service des douanes à l’aéroport d’Ivato a mis la main sur une tentative d’expor-tation d’or samedi. 18 kilos d’or d’une valeur marchande de 700 000 dollars.

Une tentative d’exportation illicite d’or a tourné court à l’aéroport international d’Ivato. Samedi matin aux petites heures, 18 kilos d’or massif ont été interceptés par le service des douanes lors de l’embarquement du vol de la compagnie Kenya Airways, à destination de Nairobi. Selon les explications de Haja Miarantsoa Rakotoarimalala, receveur des douanes à l’aéroport d’Ivato, « ces métaux jaunes ont été découverts sur un couple syriano-malgache qui devait rejoindre Dubaï ».

Le trafic a été mis à nu lors que les douaniers ont remarqué des comportements suspects de ce

couple dans la zone d’embarquement. « Ils ont passé sans difficulté toutes les étapes de l’embarquement. Pendant que la préparation du vol de Kenya Airways battait son plein, entre 2 heures 30 à 3 heures du matin, nous les avons interpellés pour une fouille. Deux colis contenant de l’or ont été découverts dans le bagage à main de la ressortis­sante malgache », a rapporté le receveur des douanes d’Ivato Aéroport lors d’une conférence de presse samedi à Antaninarenina.

Failles

Le ministre des Finances et du Budget s’est réjoui de cette bonne prise par les douaniers. « La douane s’efforce toujours de mettre fin au trafic d’exportation illicite de nos ressources naturelles. Cette découverte en est un bon exemple », a déclaré samedi Gervais Rakotoarimanana avant d’ajouter que « ces métaux jaunes d’une valeur marchande de 700 000 dollars vont rejoindre les autres saisies de l’année dernière dans le coffre fort de la Banque centrale ».

Il faut rappeler que les douaniers n’en sont pas à leur premier coup. L’année dernière, l’administration douanière a intercepté plusieurs cas de tentatives d’exportation illicite d’or. Le record enregistré était de la saisie record de 18 lingots d’or pesant au total 24,760kg, d’une valeur estimée à 2,8 milliards ariary. Le métal jaune a été découvert sur un ressortissant malgache qui devait embarquer à bord du vol KQ260 de Kenya Airways à destination de Nairobi le 29 septembre. « Suivant cette affaire, l’auteur de ce trafic a été mis sous mandat de dépôt en attendant la fin de l’enquête et son procès », a rassuré le grand argentier à propos de cette affaire.

La découverte de ces colis met au grand jour les failles dans le système de contrôle de nos aéroports. Comment se fait-il qu’une telle passagère puisse échapper facilement aux différentes procédures de fouilles manuelles ou au scanner à Ivato D’autant plus que les deux colis faisaient partie du bagage à main de la passagère ?

Lova Rafidiarisoa