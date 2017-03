2,240kg d’or ont été saisis à l’aéroport d’Ivato mardi dernier sur deux passagères du vol Air Mauritius en partance pour Mumbay.

Deux femmes d’origine indienne qui auraient tenté d’exporter illicitement

2,240 kg d’or vers Mumbai ont été interceptées par la gendarmerie sur le tarmac, à l’aéroport d’Ivato mardi. Elles les avaient dissimulés dans leur sexe et n’ont été découvertes qu’à la dernière minute de l’embarcation. « Ayant passé le portique électronique et le magnétomètre, les agents de la douane pensaient que c’étaient les bracelets qui avaient déclenché le détecteur », d’après les explications de la gendarmerie.

Cette dernière avait obtenu des renseignements leur permettant de fouiller ces deux femmes suspectes. Les agents de la douane ainsi que l’équipe de l’aviation civile de Madagascar (ACM) ont été appelés pour constater ensemble la présence des lingots d’or sur ces femmes qui allaient monter à bord de l’avion d’Air Mauritius. « Une gendarme de la brigade de l’aéroport a procédé à la fouille entière des suspectes. L’on a retrouvé des lingots d’or dans leur sexe, fixés par des serviettes hygiéniques», a fait savoir le commandant de brigade de la gendarmerie d’Ivato aéroport. « L’or a été mis sous scellé après la saisie pour le conserver intact avant la remise, jeudi (ce jour) à la banque centrale », poursuit-il.

Conflit d’intérêt

Suite à une dissension récente entre forces de l’ordre et agents de la douane sur la fouille à l’aéroport, la gendarmerie veut aujourd’hui démontrer qu’elle est efficace. « La protection des patrimoines nationaux ne doit pas être exposée à des buts lucratifs. Personne ne peut prétendre être le chef dans cette prise de responsabilité », a souligné le Général Florens Rakotoma­hanina. Celui-ci a insisté sur la lutte contre l’exportation illégale des patrimoines nationaux à laquelle toute administration peut contribuer.

D’un autre côté, le général Florens a voulu se référer à l’article 267, alinéa 1 et 2 du code des douanes qui stipule que « les infractions douanières peuvent être consta­tées par un agent des douanes ou toute autre administration; ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tout objet passible de confiscation, de retenir les expéditions et tout autre document relatif aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des

objets affectés à la sûreté des pénalités ».

Hajatiana Léonard