Une tentative de trafic illicite découverte mercredi. Un individu se déclarant domicilié aux cités des 67 ha avait tenté d’exporter vers les États-Unis des feuilles de khat. « Pour déjouer le service des douanes et de la société de transport express de colis, il avait dissimulé la marchandise dans des blousons d’hiver », selon le communiqué de l’administration douanière.

L’exportation de blousons sur le marché américain avait mis la puce à l’oreille de la société de transport express de colis. Elle a procédé à une vérification approfondie à l’aéroport d’Ivato avec un passage au scan du colis. « Le passage au scanner a donné une première impression et, après ouverture, la présence de deux blousons noirs a pu être effectivement constatée. Seulement, le trafiquant avait cousu dans leur doublure des feuilles de khat ficelées », indique le service des douanes dans son communiqué.

L’importation de khat est illégale aux États-Unis. L’envoi de ces marchandises est interdit sous quelque forme que ce soit. Pour la douane, il s’agit d’un cas de fausse déclaration et de tentative d’exportation illicite de marchandises prohibées.

L.R.