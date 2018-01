Un test ADN démasque un Malgache arrêté à Maurice après la découverte d’héroïne dans une valise abandonnée. Un cure-dent retrouvé dans la poche d’un pantalon la trahi.

L’affaire se corse pour un ressortissant malgache. Poursuivi pour trafic d’héroïne, ce jeune opérateur économique de trente-et-un ans a comparu avant-hier devant les assises mauriciennes. Des indices biologiques se resserrent autour du suspect. Les résultats d’un test d’adice désoxyribonucléique (ADN), passé lors du procès, le clouent au pilori et tend à l’identifier comme étant le propriétaire de la valise dans laquelle était cachée l’héroïne.

Le 21 février 2014, près de deux kilogrammes de cette drogue, d’une valeur de 2,9 milliards d’ariary sont tombés dans les mailles des filets de l’unité de lutte contre la contrebande et le trafic de produits stupéfiants. Les vidéos prises par les caméras de surveillance de l’aéroport de Plaisance, théâtre de ce coup de filet, révèlent que la valise contenant la marchandise prohibée a été abandonnée sur le carrousel tournant, où les passagers récupèrent leurs bagages.

Soupçonné d’en être le propriétaire, le Malgache a été arrêté le lendemain dans un pensionnat à Plaine-Verte. Travaillant de concert avec la police judiciaire, le tribunal a poursuivi son investigation.

Procès ajourné

Lors d’une fouille, un pantalon jeans pour femme a attiré l’attention des enquêteurs. Dans une des poches, ils ont mis la main sur un cure-dents mesurant 2,4 centimètres.

Celui-ci a été envoyé en laboratoire pour récupérer et analyser des résidus d’ADN.

Lors de l’audience de lundi, la cour a appelé à la barre Vikash Ramessur. Ce scientifique, spécialiste en identification judiciaire a prélevé un échantillon d’ADN sur le quidam pour le comparer à celui recueilli sur le cure-dent.

Sans appel, le résultat n’est pas en faveur du Malgache.

Vikash Ramessur a révélé un taux de similarité de 50 % entre les deux échantillons ADN , tout en soulignant que celui prélevé sur le cure-dent est celui d’une femme. À l’entendre, cette correspondance partielle d’identités génétiques est révélatrice de liens de parenté entre le Malgache et celle qui a utilisé le cure-dents, laquelle ne pourrait-être qu’un membre de sa famille. Une fois la similarité génétique établie, la présence à l’aéroport de l’opérateur économique incriminé lorsque le trafic a tourné court ainsi que la découverte de jeans d’une proche dans la valise contenant la drogue ouvre sur une piste incriminante.

Défendu par Me Hamid Jagoo, face à une escouade d’avocats ayant représenté la poursuite, le suspect a plaidé non-coupable. Suite aux éléments naissants

pouvant faire la lumière sur l’identification, décisive du dénouement du procès, l’audience a été ajournée.

Seth Andriamarohasina