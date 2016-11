La police mauricienne démonte un réseau d’importateurs de drogue dure en provenance de Madagascar. Le présumé est identifié, ainsi que ses trois complices.

Les autorités mauriciennes remontent la filière, après que les gendarmes et la douane, de l’île de la Réunion, ont mis la main sur 42,6 kilos d’héroïne et procédé à l’arrestation de six suspects, à la marine de Sainte-Rose, il y a deux semaines. La drogue dure interceptée serait en provenance de Madagascar, à la lumière des premières investigations.

En creusant d’autres pistes de leur côté, la police mauricienne a réussi à remonter jusqu’à un présumé cerveau, condamné à vingt-cinq ans de prison pour trafic de drogue dure, ainsi que trois autres individus, opérant dans son sillage.

Le commanditaire présumé opère depuis son lieu d’incarcération.

Les limiers mauriciens ont retrouvé leurs traces via les médias réunionnais, après l’important coup de filet réalisé dernièrement à Sainte-Rose, par les autorités réunionnaises. Les informations relatées par Journal de l’Ile, ayant rencontré en exclusivité un proche de trois des suspects, ont ouvert une piste aux enquêteurs mauriciens. Les agents de la brigade

anti-drogue mauricienne (ADSU), ainsi que leurs homologues au sein de la brigade anti-corruption (ICAC), ont travaillé de concert, l’identification du hors-bord acquis.

Récidivistes

En se penchant sur le blanchiment d’argent, ils ont démasqué un skipper âgé de trente-trois ans. Celui-ci s’est fait coincer, vendredi. Il était auparavant aide-chauffeur.

Ce premier suspect aurait avoué avoir agi sous les ordres du commanditaire présumé. Il aurait été payé pour acheminer en vedette rapide, jusqu’à Maurice, de grosses cargaisons de drogues dures, en provenance de Madagascar. L’individu soupçonné de tirer les ficelles est âgé de 28 ans. En mai 2011, il a écopé de vingt-cinq ans de prison ferme, pour trafic d’héroïne depuis Madagascar, ayant conduit au décès d’un passeur. Celui-ci aurait proposé au skipper arrêté vendredi, la somme de 26 000 euros pendant un périple carcéral antérieur, pour une affaire annexe.

À sa sortie de prison, le skipper serait parti empocher la moitié de la somme promise, pour acquérir un bateau de plaisance, baptisé « Le vent de l’Est », lequel a été signalé pour trafic d’héroïne entre Madagascar et Maurice, via la Réunion. L’ex-détenu a agi avec un complice, qui ne serait autre que le beau-père du prétendu commanditaire. La sœur de ce dernier accompagnait le beau-père, âgé de cinquante-trois ans. Il s’est par ailleurs avéré que la jeune femme qui venait de faire son apparition, est toujours recherchée par la police.

Habituellement amarré au Caudan, à Port-Louis, le bateau trafiquant avait récemment été victime d’une avarie lors d’une des opérations de passe au large de la côte-Est de la Grande Île. Les secours malgaches sont venus en aide au bateau de plaisance, et ses six membres d’équipage ont étés confiés aux autorités mauriciennes. Les naufragés ont alors brouillé les pistes en indiquant qu’ils étaient partis à la dérive vers les côtes malgaches, à la suite d’une panne motrice au large de Maurice.

Andry Manase