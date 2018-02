Preuves accablantes. Un opérateur économique malgache âgé de trente-et-un ans, arrêté pour trafic d’héroïne à Maurice, le 22 février 2014, a de plus en plus du mal à se disculper. Quatre ans après les faits, les enregistrements pris par les caméras de surveillance de l’aéroport de plaisance où la drogue a été abandonnée, ont été visionnées mardi à la cour d’assises, au second jour de procès.

Les vidéos ont révélé que le Malgache avait sur lui un sac à main de marque Samsonite à sa descente de l’avion. il a récupéré ses bagages sur le carrousel tournant.

Mais les autorités aéroportuaires ont pris le sac pour l’ouvrir. Ils y ont découvert près de 2 kilos d’héroïne d’une valeur de 2,9 milliards d’ariary. Le Malgache a été arrêté, le lendemain, dans un pensionnat à Plaine-Verte. Lors du premier jour d’audience, un autre élément à charge était par ailleurs ressorti. L’analyse d’un cure-dents, découvert dans le sac, a permis de révéler un taux de similarité d’ADN de 50% avec celui du suspect. Un indice qui établit un lien entre lui et le sac contenant la drogue.

Andry Manase