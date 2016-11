Les autorités réunionnaises ont retrouvé 43 kilos d’héroïne à bord d’un bateau nourrice arraisonné au port de Sainte-Rose. La drogue serait en provenance de Madagascar.

La plus importante saisie de drogue dure jamais effectuée par les autorités réunionnaises. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 43 kilogrammes d’héroïne, sont tombés dans les mailles des filets tendus par les douanes ainsi que la gendarmerie de ce département français d’outre mer, dans le port de Sainte-Rose à la réunion.

La drogue a été découverte à bord d’un bateau battant pavillon mauricien, baptisé « Sweet love mama». «D’après les premières informations recueillies, peu après l’arrestation de la demi-douzaine de trafiquants, la drogue semblait provenir de Madagascar et être destinée à l’île Maurice», relève le journal Zinfos 974, dans un article publié hier sur son site.

« Il n’est guère étonnant que la drogue provienne de la Grande Île. Les services des douanes et de la gendarmerie savent pertinemment qu’il existe une filière d’acheminement de la drogue en provenance du continent africain, avant de descendre vers Madagascar, pour arroser Mayotte, la Réunion et Maurice. A moins que la drogue n’ait été produite à Mada­gascar même, ce qui n’est pas à exclure», soulève le journal dans la foulée.

Bateau nourrice

Aucune trace de cette importante quantité d’héroïne n’a encore été en revanche décelée par la police des stupéfiants, ni par la gendarmerie malgache, quoique Madagascar soit indiqué comme étant une plaque tournante de drogue dure. Les rares prises réalisées sur le territoire national sont en dessous de 5 grammes.

Les premières pistes semblent néanmoins privilégier la thèse d’un transbordement en mer de la drogue, d’un navire nourrice, au «Sweet love mama», le bateau mauricien arraisonné au port de Sainte-Rose, du fait que cette frêle embarcation serait techniquement incapable de faire la traversée de Madagascar à la Réunion.

Propulsée par deux moteurs de 140 chevaux chacun, elle aurait eu beaucoup de difficultés à affronter les houles cassantes et déchaînées sur les 800 kilomètres de distance qui séparent les deux îles.

Pour que les garde-côtes n’y voient que du feu, l’opération de transbordement a été effectuée en pleine nuit.

Recueillis par Andry Manase