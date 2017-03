Des cachets d’artane, estimés à 100 millions d’ariary, ont été découverts à bord d’un bateau. Deux Malgaches membres d’équipage ont été arrêtés.

Un trafic d’ecstasy débusqué. Hier, deux Mal­gaches sont tombés dans les filets tendus par les agents des douanes de la brigade du Port à la Réunion. Ce coup a été réalisé à bord d’un bateau de pêche. Les deux malgaches sont parmi les membres d’équipage. Les douaniers ont mis la main sur 3 600 cachets d’artane, produit pharmaceutique interdit à La Réunion et à Madagascar.

Connu comme étant l’ecstasy des pauvres, il est très prisé par des toxicomanes. Consommé avec de l’alcool ou du cannabis, il devient un dangereux produit provoquant des hallucinations, des émotions non élaborées des sensations selon l’expertise de certains médecins. Des spécialistes parlent tout simplement de «lifting psychique». Ce dernier pousse les accoutumés à passer à des actes souvent irréparables, sous l’effet euphorisant et désinhibant de la mixture.

Le bateau était à quai lorsque la police des douanes y était montée pour les contrôles.

En descendant dans la salle des machines, les fonctionnaires des douanes ont mis la main sur le produit compromettant. Il était dans un ballon d’eau et à l’intérieur du filtre à air, connecté a moteur.

Valeur élevée

En poursuivant les recherches, ils ont découvert 13 600 euros, l’équivalent de près de 48 millions d’ariary, dans la foulée. Cette liquidité pourrait provenir de l’ecstasy écoulé.

La valeur du butin restant s’élève à 21 600 euros, soit à plus de 76 millions d’ariary. «En pharmacie, le produit coûte 3 euros. Mais il sera revendu à 6 euros par le dealer», selon le docteur Jean-François Daffreville, de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie.

Le fait que ce bateau puisse être un repaire de trafiquants où sont gardés les comprimés hallucinogènes en attendant leur revente, est privilégié. Les Malgaches incriminés sont placés en retenue douanière. Les infracteurs et les marchandises de fraude ont été en revanche remis à la sûreté départementale.

Andry Manase