Les heures de départ ont été limitées, les fouilles systéma­tisées et la responsabilité des chauffeurs engagée.

Le trafic de vanille volée fait des vagues à Andapa. Alors que le phénomène prend de l’ampleur au fur et à mesure que les gousses se développent, les forces de sécurité, le chef district ainsi que le maire ont adopté un dispositif afin de le contrecarrer, à l’initiative de la gendarmerie, l’Organe Mixte de Conception (OM) à Andapa a tenu une réunion mercredi.

«Le plus gros du trafic d’or vert qui s’opère dans la région SAVA s’effectue via le transport en commun. Pas plus tard que le vendredi 21 avril, de grandes valises pleines à craquer de gousses de vanille verte ont été interceptées à Andapa. Mais encore, de nombreux autres cas nous sont signalés », explique le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie à Sambava. Le district d’Andapa figure dans la circonscription relevant de sa compétence.

« L’objectif est de verrouiller la circulation de la vanille verte, laquelle ne peut être que le butin d’un vol. Les producteurs vont jusqu’à passer la nuit dans les champs de manière à protéger leur récolte jusqu’à mûrissement pour en tirer un bon prix mais des malfaiteurs tentent de s’en emparer bien avant l’ouverture de la saison. Les mesures prises permettent de verrouiller les débouchés et cela ne peut qu’avoir pour effet de réduire les vols ainsi que les actes de banditisme qui se commettent autour du trafic », poursuit-il.

Concrètement, la commune urbaine d’Andapa a convenu de publier un arrêté municipal limitant entre 5 heures du matin et 16 heures de l’après-midi le départ de tout véhicule de transport en commun au départ de la ville, alors qu’auparavant des taxis-brousse prenaient la route à deux heures du matin et à la tombée de la nuit. Des éléments de la police et de la gendarmerie seront déployés dans les gares routières pour procéder à des inspections systématiques des bagages ainsi que des marchandises de manière à s’assurer qu’il n’y a pas de vanille. Si malgré ces mesures, le trafic persiste, le chauffeur sera tenu pour responsable en cas de prise. L’arrêté en question est prévu prendre effet mardi.

Corruptions

Pour ce qui est des véhicules particuliers, la gendarmerie ainsi que la police entendent intensifier les contrôles sur les axes routiers ainsi que les principales artères. Une fouille des malles des voitures est annoncée. Les poids-lourds ne sont pas en reste dans ce dispositif.

« Souvent, les malfaiteurs dissimulent les marchandises interdites sous plusieurs tonnes de riz et de charbon. Pour faire face à cette difficulté, nous travaillons en étroite collaboration aves des informateurs. Les camions sont tenus à l’œil lors des chargements », met en garde le commandant de compagnie.

L’officier indique que Sambava est réputé pour être une plaque tournante du trafic d’or vert où les gousses sont bouillies pour prendre une couleur assez marquée de vanille mûre,

et sont mélangées avec d’autres, de bonne qualité, pour que les acheteurs n’y voient que du feu.

« La filière souffrirait d’un grand handicap si nous parvenons à verrouiller l’approvisionnement vers Sambava. Une mise en garde est lancée a tout élément qui pourrait être tenté à la corruption laquelle pourrait compromettre l’efficacité du dispositif », prévient-il.

Pour Sambava, Antalaha et Vohémar, l’ouverture de la saison de cueillette a été fixée pour le 20 juin. Cette date est, en revanche, repoussée d’un mois pour Andapa, premier district producteur d’or vert de la SAVA.

Andry Manase