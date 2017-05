La Peugeot 309 d’un avocat a été mise en fourrière et les 220 kilos de vanille retrouvés à bord, saisis. L’homme de loi a échappé à la prison.

xDu grain à moudre pour un avocat du barreau exerçant dans les tribunaux de la région Sofia. Sa Peugeot 309 est toujours à la fourrière de la gendarmerie après la découverte de 220 kilos de vanille verte, mercredi. Le tribunal a, en revanche, saisi l’or vert aux fins de le détruire.

Traduit devant le parquet d’Antsohihy vendredi, l’avocat a, néanmoins, bénéficié d’une mise en liberté provisoire, contrairement à ses deux complices.

Dissimulées dans la malle arrière de la Peugeot 309, dont l’avocat était au volant, les gousses étaient empaquetées, lorsque les motards de la brigade de la sécurité routière de la gendarmerie d’Antsohihy y ont mis la main, lors d’un contrôle effectué au niveau de l’intersection de la RN 6 avec la route d’intérêt provincial conduisant à Befandriana-Nord.

Les enquêtes préliminaires effectuées par le groupe d’appui judiciaire (GAPJ), auprès du groupement de la gendarmerie nationale de la région d’Antsohihy ont révélé que les gousses ont été cueillies avant terme, dans les zones productrices du district de Befandriana-Nord, alors que l’ouverture officielle de la campagne est fixée à la mi-juin.

Pour dérouter tout contrôle, les personnes incriminées ont chargé la marchandise à bord de leur propre véhicule, plutôt que de l’envoyer par taxi-brousse ou camion, lesquels sont soumis à des contrôles plus stricts et fréquents. Les éléments des forces de l’ordre n’y ont vu que du feu pendant que l’avocat parcourait au volant de sa Peugeot 309 les 75 kilomètres de route carrossable entre Befan-driana-Nord et le carrefour avec la RN6, avec le coffre plein à craquer de vanille verte.

Insécurité

Avec un quart de tonne de charge dans le coffre, le véhicule léger a manifesté un signe de faiblesse avec l’avant légèrement soulevé, ce qui a mis la puce à l’oreille des motards de la gendarmerie.

Ils n’ont pas eu de mal à mettre la main sur les gousses en ouvrant un à un les paquets. Les auditions des prévenus ont permis d’établir que la cargaison allait être acheminée à Ankara-mibe Analalava pour y être préparée, avant de l’écouler.

La vente de vanille est interdite avant l’ouverture de la campagne, mais l’arrêté y afférent ne stipule pas pour autant que les planteurs ne peuvent pas commencer la récolte. Les informations recueillies sur place révèlent néanmoins que les producteurs préfèrent attendre que les gousses atteignent la maturité souhaitée avant de les cueillir, de sorte à en tirer un bon prix, quitte à passer leurs nuits dans les champs afin de les protéger des voleurs. De plus en plus nombreux, ces derniers sont plus que jamais capables de crimes de sang. Plusieurs tonnes d’or vert sont déjà tombées dans leur escarcelle.

Andry Manase