Pris avec des tortues à Ampasampito, un gendarme à l’aéroport interna­tional d’Ivato ainsi qu’un consultant international, ont été jetés en prison hier.

La prison. Arrêtés pour trafic de tortues, un gendarme en service à l’aéroport international d’Ivato, un consultant international, ainsi qu’un troisième prévenu, ont été placés sous mandat de dépôt hier, à la maison centrale d’Antanimora, au terme de leur comparution devant le Parquet.

Un coup de filet a été réalisé à Ampasampito, dans la matinée de vendredi, aux alentours de 11 heures, a permis de mettre ces prévenus derrière les barreaux. Mis au parfum du trafic, des acteurs de la société civile ont mis les forces de l’ordre sur l’affaire. Les informations sur lesquelles elles ont mis la main révélaient une transaction de tortues braconnées, appartenant à des espèces endémiques de Madagascar, dont l’Astrochelys radiata et l’Angonoka, menacées d’extinction, dont le prix unitaire peut culminer jusqu’à 10 000 dollars.

Saisies en série

Les informations parvenues aux investigateurs révèlent que les trafiquants auraient négocié le prix d’une Angonoka à raison de trois millions d’ariary, lorsque la transaction a tourné court. « Lors de l’interpellation le sac était rempli à ras bord de tortues radiées. Ce qui laisse croire que les malfaiteurs roulent leurs clients dans la farine, au delà des trafics d’espèces protégées», lance une source auprès de la société civile.

Une implication active de la société civile dans la lutte contre les abus sur les ressources naturelles, a permis de débusquer deux trafics de tortues depuis le mois de septembre.

Près de quatre cent tortues ont échappé à la contrebande. Parmi les inculpés ayant été jugés, quatorze ont écopé de peines de prison ferme, et des amendes allant jusqu’à 200 millions d’ariary ont été prononcées.

Pas plus tard que la semaine passée, trois accusés ont été condamnés à deux ans de réclusion, contre un an et demi pour un quatrième. La peine est assortie de 100 millions d’ariary d’amende. Pour cette dernière affaire, c’est un trafic de tortues, porté au grand-jour à Ambovombe, le 29 juillet de cette année, qui a été jugé.

Andry Manase