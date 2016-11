Haro sur les trafics de ressources naturelles. Le procès d’une tentative d’exportation de 227 bébés tortues endémiques de Madagascar, débusquée le 28 septembre par des investigateurs de la société civile, œuvrant dans le projet Alarm (Application de la loi contre les abus sur les

ressources à Madagascar), se tiendra, ce jour, au tribunal de première instance à Anosy. Sept suspects seront au banc des accusés.

En alerte, des organismes internationaux et nationaux, engagés dans la protection de l’environnement dans la Grande Île, suivent l’affaire de près.

Hier, lors d’un point de presse portant sur le trafic de tortues ayant tourné court, Bertillon Randrianirina, juriste au sein de l’Alliance Voahary Gasy, a appelé à l’intransigeance des autorités compétentes sur l’application de la loi. « La loi sur les faunes et flores à Mada­gascar relative à la Convention sur le commerce international de faunes et flores sauvages menacés d’extinction (Cites), prévoit des sanctions pouvant dissuader les trafiquants à l’international. Pour les tentatives, comme celle ayant été portée au grand jour in extremis, les personnes inculpées risquent entre deux à dix ans de réclusion, assortie d’une amende

s’élevant entre 100 à 200 millions d’ariary », a-t-il relevé.

Pour sa part, Joely Razakarivony, coordonnateur du projet Alarm, a lancé un appel à l’adresse de l’administration, la justice, les sociétés civiles ainsi qu’à la population pour combattre efficacement les crimes environnementaux.

Andry manase