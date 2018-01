Sept individus se sont fait coincer après avoir enlevé une femme pour du mercure. Leur traque s’est faite entre Tana, Vondrozo, Ihosy et Fianarantsoa.

Un gang mis hors d’état de nuire. Un véhicule tout-terrain ainsi qu’une arme automatique ont été saisis sur la bande après une infructueuse transaction sur une vente de mercure, articulée d’enlèvement et de racket. Trois grandes formations, dont les groupements de la gendarmerie nationale de Ihorombe, Haute Matsiatra et Antsimo Antsinana ont réussi le démantèlement de cette association de malfaiteurs, en travaillant de concert avec la Section des Recherches Criminelles (SRC) de la gendarmerie de la province de Fianarantsoa.

Très stratège et ayant à son actif de gros moyens dont des véhicules, des armes ainsi que de la liquidité, cette association de malfaiteurs était très mobile. En l’espace de quatre jours, ils ont été localisés entre Ihosy , Fianaran­tsoa, Antananarivo et Vondrozo, un district difficile d’accès de la région Atsimo Antsinanana, enfoui à plus d’une centaine de kilomètres de la ville de Fara­fangana. C’est dans cette lointaine localité que les sept membres de la bande sont tombés dans les mailles des filets tendus par la gendarmerie la veille du jour du nouvel an.

Représailles

En quête de mercure, les suspects arrêtés se sont déplacés à Ihosy, dans la région Ihorombe. Jeudi, ils sont entrés en contact avec une intermédiaire qui les a mis en liaison avec un vendeur. Méfiant dès les premiers contacts, celui-ci n’a pas donné suite à la transaction. Lorsqu’il a disparu sans donner signe de vie avec son prétendu mercure supposé peser 6 kilogrammes, ses clients s’en étaient pris à la démarcheuse.

Prise en otage, cette dernière a été séquestrée puis embarquée de force jusqu’à Tana, où les malfaiteurs ont joint son fils au téléphone samedi pour lui signifier qu’il devait leur remettre le mercure en question s’il voulait revoir sa mère vivante. Tout en le menaçant de représailles, ils ont interdit au fils de la captive de saisir les forces de l’ordre. La bande lui a dans la foulée fixé un rendez-vous à Vondrozo pour échanger la mère de famille contre le mercure.

Ne sachant plus à quel saint se vouer, le jeune homme s’en était remis à la gendarmerie. Tenus à l’oeil, les sept suspects sont tombés dans le piège des gendarmes à Vondrozo dimanche.

Andry Manase