Un réseau de trafiquants de drogue dans le collimateur de la police à Itaosy. Arrêté pour avoir dérobé puis vendu à vil prix toutes les fenêtres de la maison de sa tante, un jeune homme qui venait tout juste d’avoir dix-huit ans, s’est fait coincer. La piste d’une revente de drogue incriminant le jeune homme a éclaté au grand jour lorsque les enquêteurs lui ont tiré les vers du nez. Cuisiné, il a balancé quatre dealers présumés, qu’il montrent du doigt comme étant ses fournisseurs. Deux paquets de chanvre indien, pesant respectivement 2 et 6 kilogrammes ont été retrouvés sur deux femmes, prises dans les filets de la police à Ambaniala Itaosy hier. Deux hommes se sont également fait cueillir lors de l’opération mais rien de compromettant n’a été retrouvé sur ces derniers. Ils sont néanmoins soupçonnés de consommation et de vente de cannabis.

Le jeune homme a dénoncé d’autres prétendus trafiquants de drogue, opérant à Itaosy et ses environs, lorsque les enquêteurs ont poussé plus loin leur investigation.

Les limiers sont en train de remonter les traces d’une quinzaine de suspects, dont beaucoup ont déjà déserté les lieux après avoir eu vent de la quintuple arrestation.

Le passage au parquet de l’affaire est prévu ce jour.

Andry Manase