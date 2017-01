Un haut responsable de la lutte anti-drogue de l’Ile Maurice, était de passage à Madagascar. Il s’est entretenu avec les responsables locaux des services concernés.

Intensification de la lutte contre le trafic de drogue dur entre Madagascar et Maurice. En voyage à Madagascar, le numéro 2 de l’unité mauricienne contre le trafic de drogue et la contrebande (ADSU), a rendu visite aux premiers responsables de la lutte anti-drogue au sein des forces de police et de la gendarmerie. Le renforcement des coopérations dans les deux sens, entre les autorités mauriciennes et celles de la Grande île, était au cœur du sujet.

Pendant son séjour à Antananarivo, du vendredi 13 janvier jusqu’à avant-hier, le Deputy Commissionner Policy de l’ADSU, s’est entretenu avec le commandant de la brigade des stupéfiants auprès de la gendarmerie, ainsi qu’au chef du service central des stupéfiants au sein de la police nationale.

Au-delà des classiques coopérations judiciaires, susceptibles d’intervenir dans le cadre de saisine, un renforcement des échanges de renseignements et d’informations, a été abordé selon les informations communiquées.

Quarante incarcérations

Les trafics de produits stupéfiants s’opérant entre Madagascar et Maurice, sont focalisés sur la drogue dure, principalement l’héroïne, mais aussi la cocaïne. Madagascar est indiqué comme étant une plaque tournante du trafic de produits stupéfiants en provenance de l’Afrique, par où transit la drogue, avant qu’elle ne soit acheminée par contrebande à Maurice, par voie aérienne ou maritime.

Actuellement, une quarantaine de Malgaches, dont la plupart sont des mules avec la mission de transporter les boulettes de drogue dans leurs voies digestives ou bagages, sont incarcérés à Maurice.

En revanche, quatre Mauriciens sont écroués à la maison centrale d’Antani­mora pour les mêmes affaires de drogue.

Cette visite à Madagascar d’un haut responsable de l’ADSU est une première. Le Deputy Commissioner Policy est arrivé à Antanana­rivo vendredi dans le cadre d’un voyage privé. Après ces rencontres avec les hauts responsables, il a rejoint l’île sœur avant-hier.

Andry Manase