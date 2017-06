Un trafic de cocaïne depuis Madagascar vers le Pérou et la Réunion, a été jugé hier. Le commanditaire a écopé de cinq ans de réclusion et de 835 millions d’ariary d’amende.

Quatre ans après les faits, une affaire de trafic de cocaïne à l’international via Madagascar a été jugée. À l’issue d’un procès qui a commencé hier en début de matinée au tribunal correctionnel de Saint-Denis à la Réunion, Jeff Campo alias le Malgache, le principal accusé, identifié comme étant celui qui se trouve à la tête du réseau, a écopé de cinq ans de réclusion criminelle assortie d’une amende s’élevant à 240 000 euros, soit l’équivalent d’environ 835 millions d’ariary. Lors de l’audience, le ministère public a requis à son encontre une peine de trois ans de prison ferme, mais après délibération, la cour lui a infligé un cinglant camouflet le condamnant aux cinq ans prononcés.

Extradition

Mouillés dans le vaste réseau de trafiquants qui a été démantelé, douze prévenus étaient attendus au banc des accusés hier, mais seuls sept d’entre eux dont deux femmes ont répondu présents à leur procès. Ayant bénéficié d’une mise en liberté provisoire lors du passage au parquet de l’affaire, ils ont manqué à l’appel hier, mais se sont, en revanche, fait représenter par leurs avocats respectifs.

Les douze incriminés ont été, en tout cas, poursuivis pour importation, détention, transport, offre et cession de drogue dure. Si Jeff Campo est montré du doigt comme étant le cerveau et le handballeur Péniel Acapandié, alias «Zozo», considéré comme son bras droit, les dix autres inculpés dont les deux femmes ayant comparu hier sont, pour leur part, poursuivis pour complicité, mais aussi pour affaire faisant office d’intermédiaires dans l’écoulement de la cocaïne.

Les faits remontent au 21 juillet 2013. En suivant les traces d’un prétendu réseau d’importation et d’exportation de cocaïne qui opère à l’échelle internationale, la section de recherches de la gendarmerie à Saint-Denis a arrêté cinq suspects dont deux femmes. À la suite

de leur arrestation, ces derniers ont été placés en garde à vue dans les locaux de la caserne Vérines de Saint-Denis. Ils ont bénéficié d’une mise en liberté provisoire, contrairement à Jeff Campo et ses trois autres compagnons.

Hier, un autre accusé a, lui aussi, comparu libre. Arrêté à Genève, en Suisse, il a été extradé à la Réunion en fin octobre 2013. Entendu par le parquet, il a été d’abord placé en détention préventive jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention, ne lui accorde une mise en liberté provisoire.

Andry Manase