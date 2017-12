« Le principal problème ». C’est ainsi que Ndranto Razakamanarina, président du conseil d’administration de l’organisation environnementale Alliance Voahary Gasy, qualifie l’impunité des « gros bonnets » dans le commerce illicite de bois de rose.

À Mahazoarivo hier, l’activiste environnemental a été questionné par les journalistes sur la décision du secré­tariat général de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction (CITES), de maintenir l’embargo sur les bois précieux de Mada­gascar, notamment le bois de rose. « Le principal problème est l’impunité des gros poissons. Les commanditaires des exploitations et exportations illicites restent impunis », a-t-il déclaré en marge de la consultation de la société civile sur les lois électorales.

Le blocus sur le commerce des bois précieux malgaches a été décidé par la CITES durant la 69e réunion de son comité permanent, du 27 octobre au 1er novembre. Selon le communiqué de presse partagé par la branche locale de World Wild Fund (WWF), il aurait été constaté un manque de progrès dans la mise en œuvre du plan d’action contre le trafic. Durant le petit déjeuner de presse qu’il a donné jeudi à Anosy, Solonan­drasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, a souligné, dans son bilan, les arraisonnements de navire transportant clandestinement du bois de rose à son bord, ou encore l’arrestation d’individus présumés partis à la tentative d’exportation illégale.

Stocks cachés

La détention provisoire de ces individus et le fait que Madagascar ait obtenu gain de cause dans le dossier Singapour, ont été aussi mis en exergue par le locataire de Mahazoarivo. Du point de vue de l’Alliance Voahary Gasy, les efforts étatiques seront vains tant que les commanditaires locaux demeurent épargnés par les poursuites et sanctions judiciaires. Une impunité qui ferait qu’une fois l’attention de l’opinion nationale et internationale distraite, les trafiquants reprennent leurs activités. Questionné sur les raisons de l’impunité des « gros bonnets », le Premier ministre Mahafaly avance « l’absence de dénonciation ».

Selon le chef du gouvernement, « la culture de dénonciation n’est pas encore dans les mœurs malgaches. Très souvent, il n’y a pas de témoins à charge dans les grosses affaires. Sur la base du principe de la présomption d’innocence, nous ne pouvons pas accuser quelqu’un sans avoir des preuves solides ». Des indiscrétions judiciaires indiquent que « la proposition de contrepartie financière, ou la menace de représailles contre eux et leurs proches douchent la fougue des rares témoins ».

La loi sur la lutte contre la corruption prévoit, jusqu’alors, des dispositions concernant la protection des témoins. Devant la presse hier, Ndranto Razaka­manarina a ajouté que l’autre faille résidait dans l’ineffectivité du recensement des stocks de bois précieux éparpillés dans la Grande île. Le président du conseil d’administration de l’Alliance Voahary Gasy a révélé une information, selon laquelle « des stocks d’environ deux millions de rondins de bois de rose sont cachés ». Les « gros bonnets », semblent encore avoir de quoi faire.

Garry Fabrice Ranaivoson