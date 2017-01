Un bateau battant pavillon malaisien est tracé par le CFIM. Des mouvements suspects du navire au large de la cote-Est soulèvent des soupçons de trafic.

La chasse est ouverte. L’alerte a été lancée, mercredi, par la société civile. Une publication faite sur les réseaux sociaux parle « d’embarquement illicite de bois de rose dans le cap-Est (…) ».

Une information non confirmée par les autorités militaires, dans un premier temps, au motif que les opérations pour vérifier l’information étaient encore en cours. Diverses sources ont révélé, hier, que le Centre de fusion d’information maritime (CFIM), entité en charge de la surveillance satellite de la circulation maritime dans le canal de Mozam­bique et une grande partie de l’océan Indien a identifié « un navire suspect », stationnant dans les eaux de Maroantsetra, en début de semaine.

Souhaitant garder l’anonymat, craignent pour sa sécurité, l’une des sources révèle que le bateau battant pavillon « Malaisien », aurait jeté l’ancre à environ 10 km, au nord d’un endroit nommé Ampanavona. Une autre indiscrétion indique que le CFIM gardait déjà un œil sur le bâtiment car, « il faisait des va-et-vient dans les eaux territoriales malgaches, réunionnaises et mauriciennes, sans pour autant entrer au port ».

Et cette dernière d’ajouter que le comportement du bateau, depuis le début de semaine a renforcé la suspicion d’une éventuelle activité illégale. Le fait qu’il se soit ancré près d’un endroit réputé comme lieu d’une d’exploitation illicite de bois précieux, « explique le soupçon d’une tentative d’embarquement illicite de bois de rose », déclare l’un des informateurs.

Limite

Cependant, rien ne permet de dire que la cargaison du navire, de prime abord, « malaisien », serait effectivement du bois de rose.

« Pour être fixé, il faudrait d’abord l’intercepter », indique la source. Les forces de l’ordre ont, d’autant plus, affirmé ne pas avoir constaté des faits permettant de parler de tentative d’embarquement illicite de bois précieux, mardi. Il n’est pas à écarter que le chargement ait été fait avant la réaction des forces de l’ordre.

Depuis l’alerte lancée par la société civile, le navire aurait déjà levé l’ancre. À 15 heures, hier, le bateau suspect se trouvait à 400 kilomètres des terres malgaches. Son déplacement est, toutefois, suivi en temps réel par le CFIM. « Zéro exportation de bois de rose », est surligné dans le bilan gouverne­mental de l’année dernière.

Ayant à cœur de réitérer cette performance durant l’exercice 2017, la primature souhaiterait que le navire suspect soit rapidement intercepté. L’insuffisance de matériel, notamment des gardes côtes, limite cependant, la capacité opérationnelle de Madagascar, dans ses intentions d’arraisonner le bateau « malaisien ». Pour y remédier, les gardes côtes mauriciens et réunionnais auraient déjà été contactés pour réagir et intercepter le navire.

L’une des sources avance que l’idéal serait que le bâtiment « pris en chasse », soit stoppé dans les plus brefs délais, de crainte « qu’il ne coupe ses appareils de localisation et que l’on perde sa trace ». Le cas échéant, le gouvernement malgache garderait en option de recourir à Interpol pour appréhender les présumés trafiquants.

Garry Fabrice Ranaivoson