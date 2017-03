Cinq suspects dans l’affaire des bois de rose saisis au large du cap Masoala ont été « remis en liberté ». Le présumé propriétaire du navire Paprika et des bois précieux figure parmi eux.

Man­que de preuves. De prime abord, telle est la raison qui a fait que cinq suspects dans l’affaire des bois de rose saisis au large du cap Masoala, le 6 février, ont été « remis en liberté ». Des accusés parmi lesquels figurent celui qui serait le propriétaire des 340 rondins confisqués et du navire dénommé Paprika, ainsi que son équipage.

L’arraisonnement, le 6 février, du bateau Lumina au large du Cap Masoala, avec à son bord 340 rondins de bois de rose, a défrayé les chroniques. Une communication faite par le secrétaire d’État à la gendarmerie nationale, lors du conseil du 28 février, indique cependant que Lumina a pris le relais d’un autre navire tombé en panne nommé Paprika, dans la nuit du 1er et 2 février, « à Andomboka, fokontany Anovandrano, commune rurale de Vinanivato, disctrict d’Antalaha, région Sava ».

Des sources rapportant une enquête faite à Antalaha, indiquent que le commandant et deux membres d’équi­page de Paprika, ainsi qu’un docker ont été par ailleurs appréhendés « à bord » dudit bateau. « Les premiers embarquements illicites ont débuté dans la nuit du 11 au 12 janvier », ajoutent-t-elles. « Ce qui nous a étonné, c’est que le propriétaire du Paprika, à qui appartient également les bois de rose, s’est présenté de lui même pour être enquêté », confie l’une d’elles.

Les « cinq suspects » ont alors été présentés devant la justice. L’autorité judiciaire, à Antalaha, « les ont pourtant remis en liberté, demandant [comme complément de preuves] que le Paprika soit ramené à Antalaha, et les résultats de l’enquête que l’APMF [Agence portuaire maritime et fluviale] devait ouvrir », rapportent les informateurs.

Réseau

Le Parquet d’Antana­narivo, désormais en charge du dossier des bois de rose de Masoala, a pourtant placé en détention préventive les propriétaires considérés comme de gros bonnets, et les membres d’équipage de Lumina. Est-ce parce que le bateau a été remorqué jusqu’au port de Toamasina, permettant de constater matériellement le délit, son immatriculation et son identité ?

« En début d’année, la gendarmerie d’Antalaha avait déjà alerté les responsables locaux de l’APMF sur l’existence de mouvements suspects de petites embarcations allant dans une même direction. Ils ont répliqué que le représentant de l’État en a déjà été avisé, et qu’une enquête était déjà ouverte », ajoute par ailleurs l’autre source. L’issue de cette enquête de l’APMF serait pourtant également nécessaire, pour rouvrir l’instruction des « cinq suspects d’Antalaha ».

Si les cinq individus sont libres, l’autorité judiciaire d’Antalaha, avant d’être dessaisie de l’affaire, « a placé sous mandat de dépôt quatre personnes », pour leur implication dans l’embarquement illicite à bord du Paprika. « L’un d’eux est le frère du propriétaire du Paprika. Durant les auditions par les forces de l’ordre, il a reconnu qu’ils sont associés et que les bois de rose leur appartenaient, mais avaient été volés de leur lieu de stockage. Les mêmes bois ont pourtant été embarqués sur le navire de son associé de frère », expliquent les indiscrétions.

L’une des sources d’informations soutient que « les cours du bois de rose sur le marché international ont sensiblement augmenté. Ce qui fait que les réseaux mafieux ont repris du service, après s’être mis en retrait durant l’année 2016 ». Le gouvernement affirme que tous ceux impliqués dans le dossier des bois de rose de Masoala n’échapperont pas à la Justice, mais que la possibilité que de « hauts responsables », soient trempés impose la prudence.

En attendant, du côté de la gendarmerie nationale, les sanctions sont tombées. Les responsables de la gendarmerie dans la région SAVA ont été remplacés. « Qu’ils soient impliqués ou non dans des magouilles, une telle mesure est nécessaire », indiquent des sources. Il s’agirait alors également de casser la chaîne mafieuse. Les sources s’interrogent, ainsi, « pareilles prudences ne seraient-elles pas opportunes pour d’autres entités ».

Garry Fabrice Ranaivoson