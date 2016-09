Vingt-quatre personnes sont inculpées pour trafic de bois de rose devant le TPI de Toliara dont un inspecteur des douanes.

Démantelé. Un inspecteur des douanes, un officier supérieur de la gendarmerie nationale qui officie auprès du ministère de l’Environnement et des forêts, et 22 autres personnes, dont des opérateurs économiques et des trans­por­teurs, font l’objet d’une poursuite judiciaire, au tribunal de première instance (TPI), de Toliara, pour trafic de bois de rose.

L’affaire transmise au TPI de la capitale de la région Sud-ouest, la semaine dernière, résulte d’un coup de filet de la branche locale du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco). D’après les informations recueillies, les faits remontent à la fin de l’année 2015. Le Bianco a été informé d’une tentative d’exportation de « douze containers de bois précieux avec la complicité de hauts responsables ».

Le réseau de trafiquant démantelé et la tentative d’exportation illicite empêchée, le dossier concernant vingt-quatre prévenus est, actuellement, entre les mains du tribunal. « Nous osons espérer que ce dossier fera l’objet d’un traitement juste et impartial par les magistrats de Toliara », indique l’entité anti-corruption. Cette dernière déplore, en effet, que l’opinion remette fréquemment en cause l’efficacité et la volonté de lutter contre la corruption et les trafics illicites, du fait de « l’impunité », des individus remis à la justice.

Une fois remises entre les mains de la justice, les affaires portant sur la corruption ou les trafics illicites des ressources naturelles semblent, effectivement, se perdre en route. Pour la chaîne pénale anti-corruption, qui siège à Antana­narivo, par exemple, le constat est que, la grande majorité des prévenus bénéficient d’une liberté provisoire. Cela concerne, surtout, les dossiers concernant les personnes considérées comme des gros bonnets.

Influence

Pour les rares accusés placés sous mandat de dépôt, certains ont pu recouvrer leur liberté, seulement, quelques jours après leur mise en détention provisoire. C’est le cas, par exemple, du dénommé Bekasy, l’année passée. Inculpé pour trafic de bois précieux et placé sous mandat de dépôt après son audition à la chaîne pénale, après environ deux semaines de séjour à la maison d’arrêt d’Antanimora, le prévenu a pu quitter, sans crainte, le territoire national.

Jusqu’ici, pourtant, aucune communication officielle, ni officieuse du tribunal n’indique que l’affaire impliquant Bekassy ait été jugé, ou qu’il ait bénéficié d’une quelconque décision du tribunal en sa faveur. Le message adressé par le Bianco pourrait être plus par dépit, qu’une intention de faire pression sur le tribunal de Toliara car, visiblement, coincer les gros poissons pour corruption, trafics illicites, ou encore, détournement de fonds et autres délits financiers et économiques, semble ardue.

Une situation due au fait que les gros bonnets disposent d’un statut social particulier, qu’ils soient hauts placés ou proches de hautes personnalités administratives et politiques. Outre le Bianco, le Service de renseignement financier (Samifin), lui aussi, est actuellement au centre d’un assaut médiatique opéré par le député Jean Pierre Laisoa, dit Jao Vato. L’épouse du parlementaire qui est, également, un magnat de l’exploitation de bois précieux est happée par une affaire de blanchiment d’argent que le Samifin a transmise à la chaîne pénale, le 25 mai dernier.

Ayant eu vent de l’évolution du dossier, probablement, le député Jao Vato multiplie les tapages, ces derniers jours, et raccourcit le sujet à une attaque politique. Même des leaders de l’association des natifs de la partie Nord de Madagascar entrent en scène pour tenter d’influencer le cours de l’affaire. Dans un quotidien de la capitale, hier, Boto Tsara Dia Lamina, directeur général du Samifin a répliqué en soutenant :

« Tous les dossiers sont traités de la même manière au sein de l’organe. (…) l’affaire est maintenant entre les mains de la justice qui, je pense, est totalement indépendante (…) ».

Garry Fabrice Ranaivoson