Les deux prévenus écroués à Tsiafahy, incriminés pour trafic d’armes à Itaosy, appartiennent à un autre corps que celui de la police nationale. Celle-ci vient de démanteler une « bande de sept », dans le quartier d’Itaosy, la semaine dernière. Près de cinq cents munitions de fusil de chasse de calibre douze sont, pour l’instant, gardées à la police judiciaire, selon une source au Service de l’information, de la communication et des relations avec les institutions (SICRI). Ces balles avec deux fusils flambants neufs ainsi que deux canons importés ont été saisis lors du coup de filet opéré par l’Unité spéciale d’intervention (USI), à Itaosy. Ces armes seront transférées au parquet pour servir de pièces à conviction, d’après les informations d’un enquêteur à la brigade criminelle (BC), section 4, à Anosy.

Sept membres du réseau des trafiquants, âgés entre 18 et 47 ans, ont été renvoyés au parquet, jeudi. Quatre d’entre eux, dont deux femmes, ont été retenus à la maison centrale d’Antanimora et à Tsiafahy. Trois autres complices épinglés dans cette affaire retrouvent la liberté.

Aucun policier ni suspicion l’impliquant n’a été confirmé par l’USI dans cette arrestation massive. L’enquête s’étend actuellement vers Bongolava où les marchandises auraient té acheminées. Une source sécuritaire locale signale avoir déjà reçu des renseignements sur les

preneurs de ces armes dans leur district.

H.L