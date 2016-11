Quatre grenades soviétiques, 79 munitions de Kalachnikov, quatre boîtes de chargeurs, un pistolet automatique ont été découverts.

Sur les traces d’un trafic d’armes de guerre, dont des éléments des forces de l’ordre à la tête de la filière. Cinq prévenus, dont un capitaine à la retraite de l’armée malgache, deux sergents chefs, en services respectif au Corps d’administration des personnels et services de l’Armée de terre (CAPSAT) à Fiadanana et au 1er Régi­ment des Forces d’Intervention (RFI) à Ivato, ont été mis en détention préventive à la maison de force de Tsiafahy, après avoir été traduits hier, devant le Parquet du tribunal à Anosy. Un agent de police radié, ainsi qu’un civil, soupçonné d’avoir trempé dans cette affaire, ont partagé leur sort.

Au total, trois grenades offensives de fabrication soviétique, une grenade défensive, 79 munitions pour Kalach­nikov, une arme automatique réservée aux forces de l’ordre, ainsi que quatre boîtes chargeurs, ont été, entre autres, saisies avec d’autres accessoires et effets militaires, dont des treillis, une menotte, ainsi que des étuis.

Le Service central des affaires criminelles (SCAC), a ouvert la piste de ce trafic d’armes de guerre, lorsqu’une Volkswagen Bora suspecte, a été localisée à Ambodivona. Emportés par la panique, ses quatre occupants l’ont abandonnée. En procédant à des fouilles, la police a, par ailleurs, retrouvé à bord un pistolet, deux grenades offensives, une grenade défensive,

60 cartouches de Kalachnikov, outre deux boîtes chargeurs.

En diligentant une investigation, la police criminelle a, dans la foulée, réussi à remonter de fil en aiguille aux propriétaires du véhicule. Traduits devant le Parquet le 11 novembre, les deux personnes arrêtées ont été placées sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Antanimora.

Liens

«Après cette double incarcération, la piste d’un réseau de trafiquants d’armes que nous avons depuis longtemps surveillée, s’est précisée. Mardi, le capitaine à la retraite ainsi que l’agent de police radié, se sont fait arrêter à Saropody Tanjom­bato. Ils ont été pris en possession d’une grenade offensive. Leurs auditions ont permis l’arrestation à Namontana et Ankadimbahoaka de deux sergents chefs et du civil incriminé», lance le commissaire principal Jean de Matha Rakotondrasoa, chef du service central des affaires criminelles.

«Des perquisitions s’ensuivaient à Itaosy et Tsiadana. Elles ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur deux autres boîtes chargeurs, 19 autres cartouches pour Kalachnikov, ainsi que les autres matériels militaires saisis», poursuit-il.

Hier, lors d’une conférence de presse qu’il a tenue au siège du ministère de la Sécurité publique à Anosy, le service central des affaires criminelles a mis en avant des liens entre les armes découvertes à bord de la Volkswagen Bora, et celles, retrouvées sur les trois militaires et l’ex-policier.

Andry Manase