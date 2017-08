Deux sélections mauriciennes prennent part au tournoi de la CJSOI réservé aux moins de 17ans à La Réunion. Elles mettront tout en œuvre pour décrocher la médaille d’or.

S’adressant aux membres de deux sélections fortes de 10 éléments chacune, lors de la remise des équipements samedi 29 juillet, le président de l’Association mauricienne de Volley-Ball (AMVB), Fayzal Bundhun, n’est pas passé par quatre chemins. «Je n’aime pas perdre. Les deux sélections doivent ramener la médaille d’or», leur a-t-il lancé. L’homme fort du volley mauricien a aussi mis l’accent sur les valeurs telles que le sens de l’appartenance et le patriotisme. «Il faut être fier de défendre les couleurs de son pays. Vous devez respecter le drapeau mauricien. Je vous demande d’avoir un bon comportement. N’oubliez pas que votre priorité reste la compétition. Par la suite, vous pourrez penser à vous faire des amis et vous amuser», a ajouté Fayzal Bundhun.

Nassrullah Loolmahamode, l’entraineur responsable de la sélection masculine, se dit satisfait de la manière dont s’est déroulée la préparation qui a débuté à la mi-juin. «Nous avons entamé la préparation avec 20 joueurs et nous avons ensuite réduit le groupe assez vite parce qu’il fallait soumettre la liste des sélectionnés. Les plus grands de taille ont été privilégiés et nous avons la chance de pouvoir compter sur trois éléments rodriguais que sont Cédric Jolicoeur, Emilio Perrine et Oliver Pierre-Louis. Lors des deux dernières semaines (…). Les joueurs ont aussi disputé trois matches de préparation face à la Special Mobile Force et la sélection de moins de 23 ans et se sont bien défendus. Ils sont prêts à entrer dans la compétition. Nous ferons tout notre possible pour monter sur la plus haute marche», a-t-il déclaré.

Chez les garçons, seulement trois pays seront engagés soit La Réunion, les Seychelles et Maurice. Une médaille est assurée mais ils viseront le plus haut possible tout comme les filles qui ont été placées sous la responsabilité de Martine Bistoquet-Macaque.

Confiance

Dans le cas de celles-ci, le podium n’est pas assuré car cinq nations seront en lice car outre l’ile hôte et Maurice, Madagascar, les Seychelles et Mayotte répondront présentes.

«(…) Nous avons travaillé davantage la technique et les filles ont définitivement progressé. Physiquement, elles sont bien armées également. Nous ne connaissons pas le niveau de nos adversaires mais, en toute logique, nous visons la médaille d’or. J’ai confiance dans mon groupe», a confié celle qui vient d’être nommée entraineur de la sélection senior également.

