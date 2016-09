Madagascar doit être plus visible sur la carte des destinations touristiques

du monde. Mettre en oeuvre le nouveau branding pourrait mener à cette fin.

Plus qu’un simple défi. L’insécurité et l’instabilité politique à Madagascar pénalisent lourdement le tourisme malgache, et contraignent les responsables à prendre des mesures d’urgence. « Il souffle un vent de redéploiement pour notre destination, après tant d’années de crise et d’aléas divers. Nous souhaitons montrer au marché international qu’une dynamique est en marche à Madagascar, et que le tourisme ne s’est pas laissé abattre par toutes les circonstances et les facteurs exogènes qui ont failli le laminer », a rassuré Joël Randriaman­dranto, président du Conseil d’administration de l’Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), durant la présentation du branding Madagascar, hier au Café de la Gare Soarano.

Nouveau branding

Une stratégie marketing a été élaborée afin de repositionner la destination Madagascar. Le marché touristique international est fortement concurrentiel actuel­lement, mais la Grande île dispose des atouts nécessaires pour jouer sur plusieurs segments. Le ministère du Tourisme, l’ONTM avec l’appui du projet Pôles intégrés de croissance (PIC) ont choisi de concevoir et mettre en œuvre un nouveau branding pour Madagascar.

Longuement concocté, Léon Tourism et Travel (LTT), le cabinet mandaté pour proposer cette nouvelle image de marque, a consulté les professionnels et les prestataires touristiques de diverses régions de l’île, dans le but de rendre cette stratégie « participative et inclusive », comme l’a qualifiée Joel Randriamandranto. Des études de perception, des ateliers participatifs dans les régions, des sessions de travail avec des historiens, des sémiologues, des géographes et des linguistes ont permis de recueillir les fondamentaux de la destination pour aboutir au nouveau branding, qui est dorénavant « Madagascar treasure island » ou Madagascar, l’île au trésor.

« Une marque pour notre destination est un gage de l’identité qu’on veut véhiculer sur le marché international. C’est également un engagement sur les promesses qu’on doit tenir pour les voyageurs qui ont fait l’effort de venir à nous », a expliqué Joël Ran­dria­mandranto.

Cette stratégie sera accompagnée du lancement d’un nouveau site web dans le prochain mois et d’une nouvelle déclinaison des supports de communication, dont un nouveau film promotionnel. « Nous allons également aller à la rencontre des tours opérateurs et agences de voyage dans les pays cibles, pour les informer par rapport à notre nouvelle stratégie », a-t-il conclu.

Rado Andriamampandry