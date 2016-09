Invité d’honneur de l’Amcham, un haut responsable du groupe Starwood fait part des souhaits de son groupe pour bien se développer à Madagascar.

Le gouvernement plus que jamais sollicité pour le développement du tourisme. Le directeur régional Afrique et océan Indien du groupe Starwood, Hassan Ahdab, a encore invité les autorités malgaches à apporter « leur soutien dans la promotion de Madagascar, comme une destination touristique attrayante », vendredi. C’était au cours du cocktail dînatoire annuel de la Chambre de commerce américaine, où il était l’invité d’honneur.

Mais les apports de l’État doivent être bien ciblés. Hassan Ahdab a, par exemple, mis l’accent sur l’importance du soutien du gouvernement dans la construction des infrastructures. Cela, a-t-il déclaré dans son allocution au cours du dîner, « contribuera à changer la perception de l’île ».

D’ailleurs, à l’entendre, en évoquant l’hôtel Sheraton qui sera bientôt ouvert à Ivato, dans les locaux de l’hôtel Cinq Etoiles, « des hôtels de cette échelle et de cette taille, avec des facilités et des standards internationaux génèrent leur propre demande ». Il suffirait donc que Mada­gascar dispose des infrastructures adéquates pour que les conférences, réunions internationales, séminaires et autres expositions affluent. Avec plus de 442 hôtels Sheraton dans 72 pays, le groupe Starwood sait de quoi il parle.

Accessibilité

Pour donner une impulsion au développement de ces hôtels, le directeur régional du groupe Starwood a également insisté sur la nécessité d’améliorer le climat des affaires. L’idée est aussi, a-t-il ajouté, d’attirer les investisseurs internationaux. Il a notamment parlé de la régularité de la délivrance des licences d’exploitation et d’autres autorisations, ainsi que du volet relatif à la propriété foncière, et à l’acquisition des terrains par les investisseurs étrangers.

Pour Hassan Ahdab, il est tout aussi primordial pour les autorités de se pencher sur « l’accessibilité et la connectivité » de Madagas­car. « De meilleures routes et plus d’aéroports boosteront définitivement le secteur », a-t-il encore déclaré. Ces infrastructures sont même primordiales, car « vous pouvez construire de beaux hôtels, mais si l’accès à ces hôtels ne

sont pas faciles, comment pouvez-vous justifier les investisse­ments », s’est-il demandé devant les invités de l’Amcham, parmi lesquels se trouvait le ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka.

Avec ses 210 chambres et toutes les autres facilités qu’il propose, l’hôtel Sheraton d’Ivato sera le plus grand hôtel de la Grande île. Avec déjà 442 hôtels dans le monde, la marque envisage encore d’en implanter jusqu’à 150 à l’horizon 2020.

Lova Rabary-Rakotondravony