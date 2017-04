Second souffle pour l’île aux parfums. L’office régional du tourisme de Nosy-be met les bouchées doubles.

Mis en place l’année dernière, le nouveau bureau de l’office régional du tourisme de Nosy Be ou ORTNB a pour première vocation de promouvoir la destination tout en rapprochant le ministère concerné avec les opérateurs locaux. Après le classement de l’île en tant que zone orange, il y a de cela quelques années, entraînant tout le marché du tourisme de cette région dans un avenir incertain, l’inauguration de ce bureau fut peut-être, l’une des pierres angulaires dans la reconstruction économique de l’île aux parfums. Avec le recensement des visiteurs non-résidents aux frontières de Madagascar, effectué par le ministère du tourisme pour l’année 2015 à hauteur de près de 250.000, et une estimation de plus de 72.000 touristes ayant visité Nosy-be la même année.

L’île aux parfums représente à elle seule, presque le tiers du marché touristique national. Un chiffre qui, selon l’office, devrait encore augmenter pour cette année 2017. Une progression dans les chiffres que les acteurs touristiques nationaux, notamment le ministère ainsi que les opérateurs œuvrant dans la région comptent atteindre en privilégiant le recours à de nouvelles stratégies touristiques sans pour autant délaisser les formules qui ont déjà fait la renommée de l’ile.

Potentiel

Outre les stratégies classiques, pour ne citer que les différents festivals qui s’y tiennent, à l’instar de « mi-paques à Nosy be », le plus proche dans l’agenda, sans oublier le festival Donia qui se tiendra vers la fin du mois de mai pour cette année, le festival de tortues de Nosy Iranja, qui aura lieu entre le du 26 au 28 mai prochain ou encore le fameux Somaroho et enfin le salon du tourisme prévu pour le mois de juin, l’île aux parfums réserve encore d’au­tres surprises qui seront loin de déplaire aux touristes. C’est pour cette raison que l’office du tourisme de l’île a mis un point d’honneur à mettre en avant de nouveaux circuits sur des sites presque inexplorés de Nosy-be mais qui ont pourtant un fort potentiel en matière de tourisme culturel.

On ne citera entre autres que la visite du mont Passot, les rituels sur l’arbre sacré, le village mythique de Marodoka, la fameuse route du Nord, les merveilles de Nosy Tanikely, de Nosy Komba et sa vanille ou encore les réserves naturelles intégrales de Lokobe.

« À rappeler que l’objectif du million de touristes à Madagascar pour l’horizon 2020 reste encore difficile, mais pas impossible à atteindre. Raison pour laquelle il est primordial de redynamiser la destination Nosy-be entre autre stratégie dans la mesure où elle accueille, à elle seule, près de 30% des touristes à destination de l’île rouge », concluent les responsables de l’ORTNB.

Harilalaina Rakotobe