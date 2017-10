Pendant six mois, les touristes français ne seront plus tenus de présenter leur passeport. Les autorités espèrent attirer trois mille touristes français supplémentaires.

En matière de réactivité touristique, l’Ile de La Réunion tourisme serait bien inspirée d’aller prendre des leçons auprès de nos amis mauriciens. À peine les ouragans ont-ils balayé la Caraïbes que les autorités mauriciennes font les yeux doux aux touristes français, réticents à l’idée d’aller séjourner aux Antilles et les inciter à venir passer leurs vacances dans l’île sœur. Pendant six mois, les passagers français en provenance de la métropole ou de la Réunion ne seront plus tenus de présenter un passeport à leur arrivée à Plaisance. Une simple carte d’identité sera exigée. Il faudra cependant remplir un formulaire d’identification individuel dans un délai de 3 à 7 jours avant le départ du vol vers Maurice.

Le formulaire peut-être complété par l’agence de voyages. Sur ce formulaire devront être indiqués le séjour qui a été annulé, le lieu de résidence à Maurice, l’état civil et le numéro de la carte d’identité.

Déjà en 2009

Le gouvernement Mauri­cien a mis en place un site internet, www.mauricesanspasseport.com afin d’aider les voyageurs dans leurs formalités. Le formulaire pourra être directement rempli en ligne. Il sera transmis aux autorités et une fois arrivé à l’aéroport, un comptoir spécial délivrera, sur présentation de la carte d’identité, une autorisation de séjour sans passeport. Maurice espère ainsi attirer 3 000 touristes français supplémentaires qui pourraient injecter trois millions d’euros dans l’économie du pays. Avec 21% de part de marché et 270 000 touristes en 2016, la France est déjà le premier marché touristique mauricien. Ce n’est pas la première fois que Maurice saisit ainsi au vol l’opportunité de profiter des difficultés rencontrées par une destination concurrente. En juin 2009 alors que les Antilles françaises étaient secouées par un mouvement social d’une ampleur sans précédent, les autorités mauriciennes avaient déjà institué une possibilité de séjour sans passeport pour les Français.

