La promotion de la destination Madagascar sur la bonne voie. Depuis le 17 novembre 2016 jusqu’au 09 février 2017, les Sud-africains pourraient découvrir les différents endroits paradisiaques et villes touristiques malgaches à travers une série de documentaires diffusée sur la chaîne SABC2.

L’émission Voetspore fera pleins feux sur les spots touristiques dans le Nord et l’Ouest de la Grande île. Un documentaire sur la ville de Mahajanga et le Parc national d’Ankarafantsika a été déjà diffusé sur cette chaîne le 1er décembre.

Après cette partie Nord de Madagascar, la ville d’Antsirabe fera l’honneur d’un tournage pour une

diffusion prévue le 22 décembre. Et la région de Moron­dava avec les Tsingy de Bemaraha et la célèbre Allée des baobabs clôturera en beauté les séries d’émissions pour cette année 2016.

L’équipe de Voetspore a parcouru la Grande île en voiture tout terrain. En appuyant ce projet, l’Office National du Tourisme de Madagascar vise à augmenter la visibilité de la destination en Afrique du Sud, et doubler le nombre de touristes Sud-Africains qui séjournent dans la Grande île.

L.R.