Beau cadeau. La Grande île jouit d’une modeste onzième place sur les vingt et une meilleures destinations retenues dans le classement publié par le magazine américain « National Geographic Traveler » pour 2018. Madagas­car reçoit un merveilleux cadeau de la part de cette rédaction, pour les fêtes de Noël et de fin d’année. Cela fait donc la cinquième fois cette année que Madagascar est cité dans un top d’un magazine de notoriété.

En début d’année, le magazine « Vogue » ou encore les journaux « The New York Times », « The Washington Post » et « The Telegraph » ont déjà vanté la richesse de l’île en biodiversité. Le tourisme malgache reprend donc son souffle avec ce classement, surtout après l’épidémie de peste.

Réputation. Même si le marché du tourisme malgache a perdu des points, environ quarante mille touristes, durant le deuxième semestre, cette année, ce secteur fait toujours partie des principales ressources de la Grande île en contribuant à une moyenne de 6% dans le produit intérieur brut. La popularité de ses richesses en biodiversité reste tout de même intacte.

Tsiry Razafindrazaka