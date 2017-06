Cinq millions d’euros. C’est l’estimation du besoin annuel de l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) pour assurer la promotion de la destination Madagascar, a avancé le PCA de l’Office, Joël Randriaman-dranto, hier, à l’occasion d’un dialogue Public-Privé à la chambre du Commerce et de l’industrie Antaninarenina (CCIA). En effet, la pérennisation des moyens de la promotion du Tourisme de Madagascar a figuré parmi les thèmes prioritaires de cette rencontre.

À ce jour, « ce budget s’estime à 300 000 euros. Une enveloppe bien maigre en comparaison de celle des autres pays de l’océan Indien. La Réunion dispose de 17 millions d’euros et plus de 10 millions d’euros pour l’île Maurice. Or, La Grande île regorge plus de potentiels touristiques que ces îles voisines », déplore notre interlocuteur.

Afin de pallier cet écart, l’État avait proposé d’affecter 10% des frais de visa croisiériste pour appuyer le budget de l’Office. Une décision qui n’a pourtant pas séduit le secteur privé qui de son côté, soutient l’exonération « zéro visa » pour les croisiéristes qui sont seulement de passage au pays. Pour y remédier, « nous proposons d’appliquer cette mesure pour les visas de moins de trente jours », a avancé Joël Randriamandranto.

Soa-Mihanta Andriamanantena