Après Saint-Gilles, les établissements mauriciens vont gérer l’hôtel 5 étoiles de Saint-Philippe. Le LUX* Sud Sauvage devrait ouvrir ses portes en 2017 avec 82 villas…

«LUX* Resorts & Hotels annonce l’ouverture du LUX* Sud Sauvage en 2017, un splendide établissement sur la magnifique côte sauvage de l’Ile de la Réunion, et à quelques encablures seulement du volcan de la Fournaise. » Sur le site internet de la chaine mauricienne, aux côtés des plages des Maldives, de Belle Mare à Maurice et bien sûr de Saint-Gilles, les images des paysages de la côte sauvage de Saint-Philippe et du volcan s’exposent. Sur sa chaîne Youtube, plusieurs films mettent en avant une vue du ciel du volcan et de la côte du Cap Méchant où sera installée le deuxième hôtel 5 étoiles de LUX* à La Réunion.

Lors de la dernière présentation des résultats financiers du groupe à Maurice en septembre, Paul Jones, Chief Executive Officer (CEO) a présenté les projets de la marque sur les 18 à 24 mois à venir. (…) Il lance un projet d’expansion ambitieux avec la construction de huit nouveaux établissements de grand standing à Maurice, aux Maldives, en Turquie, aux Emirats Arabes Unis, en Chine et à la Réunion.

Les propriétaires de cet hôtel restent le groupe chinois Asian Prosperous Holding LTD. LUX* n’en aura que la gestion. (…)

Immense et luxuriant

Une qualité dans la gestion d’un service de luxe pour une clientèle à haute contribution que le public du LUX*Sud Sauvage trouvera dans les 82 villas privatives de 150m2 construites dans «un immense et luxuriant jardin tropical»…

Chaque villa aura son propre salon interne, un coin bureau, des espaces de rangement et une buanderie. Chacune surplombant le Cap Méchant, une immense terrasse aménagée prolonge la villa avec une perspective non seulement sur la piscine privative mais principalement sur l’océan Indien.

Outre de nombreux et agréables lobbys, des restaurants et autres terrasses communes, LUX* Sud Sauvage inclut aussi un Spa

Les travaux ont commencé et l’hôtel devrait ouvrir ses portes dans le second semestre 2017, et sera le deuxième établissement 5 étoiles du sud, après le Palm Hôtel & Spa qui domine la plage de Grande-Anse à Petite-Ile.

© JIR