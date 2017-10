Lorsqu’un touriste métropolitain se prépare à partir en vacances vers un département ultramarin, il songe 7 fois sur 10 à l’Ile de La Réunion.

Àl’occasion de la deuxième édition des rencontres nationales du tourisme outre-mer qui s’est tenue lundi, le ministère des outre-mer a présenté la synthèse de la toute première étude sur la notoriété et l’image des destinations ultramarines sur le marché hexagonal. Cette étude indique que les trois premières destinations ultramarines spontanément citées par les Français de l’Hexa­gone sont la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion. Ce même trio se retrouve dans les liens personnels que les Français de métropole entretiennent avec les Français d’outre-mer. La Réunion se détache avec 18% puis suivent la Guadeloupe et la Martinique avec 13 %. L’étude nous permet également de mesurer l’attrait des destinations d’outre-mer pour les Français hexagonaux. 40 % d’entre eux déclarent avoir déjà visité un territoire d’outre-mer, et en moyenne un sur deux se dit attiré par une destination ultramarine. Sept sur dix privilégient La Réunion et la Polynésie française comme destination de vacances.

Début d’année record

Voilà qui permet d’envi­sager une excellente fin d’année pour le secteur. Le début d’année avait déjà permis de battre le record de fréquentation touristique: avec deux cent vingt huit mille voyageurs accueillis en six mois. La tendance devrait se confirmer. Tous les indicateurs sont au vert: vacances de la Toussaint, Grand Raid, et l’été qui s’annonce.

La Réunion pourrait donc franchir le cap symbolique des cinq cent mille visiteurs en fin d’année. D’ores et déjà Deux cent soixante seize mille nuitées ont été enregistrées au deuxième trimestre 2017. La fréquentation des hôtels réunionnais, classés ou non, a progressé de +7% par rapport au deuxième trimestre 2016. Une embellie qui concerne toutes les micro-régions, notamment pour les hôtels du Sud

(+16 %). «La France est toujours la première destination touristique mondiale avec plus de 83 millions de visiteurs enregistrés l’année dernière», a rappelé la ministre lors de cet événement.

