Un vide à combler. « Seuls 600 diplômés sortent de nos centres de formation chaque année. Ce nombre est largement inférieur aux besoins du métier, estimés à 1500 par an », a indiqué Alain Rajao­nah, secrétaire général du Consor­tium des organismes nationaux de Formation en tourisme (Conforth), durant la première journée du Salon des formations et métiers du tourisme, hier. L’insuf­fisance des centres de formation constitue justement le principal problème causant cette lacune. « Les 22 centres membres du Conforth ne sont pas répartis dans toute l’Ile. Et il y a même des zones touristiques, comme Sainte Marie ou Tuléar, qui ne possèdent pas de centre de formation, ce qui contraint les professionnels à se former sur le tas ».

Pourtant, cette situation est en train de s’améliorer, grâce à la délocalisation et la mise en place des centres de formation vers les sites touristiques. « Ceci, en collaboration avec le ministère du Tourisme et celui de l’Emploi, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle », a-t-il indiqué.

Aussi, la tenue de ce salon axé sur le tourisme vise la promotion de ce secteur par le biais de la formation.

