Le secteur tourisme a pris son décollage avec des résultats encourageants. En 2016, le nombre de touristes a enregistré une hausse de 20%, et Morondava est la destination qui a connu la meilleure performance avec une hausse de 98% du nombre de visiteurs, d’après le site de l’Office national du tourisme de Madagascar (ONTM).

Avec un tel résultat, la région Menabe est devenue une destination phare pour le tourisme malgache avec des atouts indéniables pour ne citer que la célèbre Allée des Baobabs, avec ses arbres centenaires mesurant près de 30 mètres de haut et qui est aujourd’hui l’un des sites touristiques les plus prisés de la Région Menabe.

Elle est située à 45 minutes au nord de Morondava sur la côte Ouest et est devenue le symbole de cette région avec le coucher du soleil à ne surtout pas rater à cet endroit mythique.

Beau Panorama

Morondava dispose aussi de magnifiques belles plages comme celle de Kimony à la sortie de la ville ou encore celle d’Ankevo sur Mer qui offre un panorama digne d’une carte postale avec le vert de l’eau. La visite des tombes royales est l’une des attractions touristiques de la région du Menabe dont les tombes de Mahabo, situé à près de 42 km de la ville, les tombeaux de Mangily de Kivalo ou de Lovobe.

Lova Rafidiarisoa