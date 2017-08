Sur le haut du podium. La France confirme sa place de principal marché émetteur pour la destination Madagascar. Selon les chiffres officiels, publiés par le ministère du Tourisme, plus de cinquante mille touristes non-résidents français ont débarqué à l’aéroport international d’Ivato, en 2016. Durant cette période, le nombre d’arrivées de touristes internationaux s’élevait à près de deux cent quatre vingt mille. En 2015, ce chiffre était de deux cent quarante quatre mille touristes.

D’après les données enregistrées par ce ministère, la France est suivie de loin par l’Allemagne, avec sept mille quatre cents touristes, les États-Unis, avec six mille six cents touristes, et le Royaume-Uni, avec cinq mille sept cents touristes. Madagascar attire également les touristes asiatiques. Le nombre de touristes chinois non-résidents enregistrés à Ivato a atteint les quatre mille huit cents en 2016. Un total de mille six cents touristes japonais y ont également débarqué, la même année. En ce qui concerne le continent africain, l’Afrique du Sud reste en tête de classement, avec une arrivée de trois mille cinq cents touristes non-résidents.

Lova Rafidiarisoa