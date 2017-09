Suite à la visite de la délégation chinoise conduite par le Vice- Ministre chinois du Tourisme lors de l’inauguration de la Foire Internationale du Tourisme à Madagascar du 6 au 11 juin 2017, le Bureau National du Tourisme de la République populaire de Chine a organisé un voyage d’étude. De ce fait, une délégation de trente participants a été invitée à visiter la province du Guangdong.

Le tourisme était donc au rendez-vous ! Le déplacement de cette délégation malgache conduite par le ministre du tourisme, Rolland Ratsiraka a eu comme principal objectif, le partage d’expérience mais surtout la découverte du système d’accueil et d’organisation des Chinois dans le secteur touristique.

À son arrivée, la délégation malgache a été reçue par l’équipe de l’agence touristique GZL, la plus influente agence dans la Région de Guangzhou. Une séance de travail entre les deux parties a été programmée avec une exposition faite par l’équipe de GZL sur la future coopération entre la Chine et Madagascar.

Des expositions internationales, des visites touristiques dans différents sites, des promenades dans des sites historiques, des banquets figuraient dans le planning de cette délégation. De quoi montrer l’image d’une Chine très soucieuse du développement du domaine du tourisme. Cette filière est un secteur très promoteur pour l’essor économique d’un pays. La Chine est un géant des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ce qui la rend plus attrayante pour les touristes venant du monde entier.

Le ministre du Tourisme, Rolland Ratsiraka, a mentionné que c’est une aubaine pour nous de participer à cette exposition qui ne regroupe que quelques pays dans le continent africain à savoir Madagascar, Kenya, Ouganda, Seychelles. Cette participation active de Madagascar est une belle opportunité pour faire une promotion afin d’encaisser des devises dans le but de développer l’économie Malgache. Guangzhou est une ville très stratégique, en d’autres termes, la fenêtre du monde. Par ailleurs, fruit de la coopération entre la Grande île et un partenaire privé, un paquebot pouvant transporter plusieurs touristes va venir à Madagascar et y restera. Il fera également le tour des îles de l’océan Indien. D’ici 10 ans, avec cette nouvelle approche, Madagascar accueillera des milliers de touristes en croisière.

Le stand malgache a reçu environ cinq cent mille visiteurs. Le chef de la province de Canton a été intéressé par les baobabs malgaches ainsi que les lémuriens. Il a promis de venir visiter la Grande île. De ce fait, le ministre malgache a affirmé qu’il y a des efforts à faire sur la rénovation des infrastructures si nous voulons la satisfaction des touristes. Le tourisme est un levier de développement pour un pays, surtout pour Madagascar.

Le voyage de la délégation malgache était une belle expérience pour ces participants. L’accueil de la délégation chinoise à démontré la relation étroite entre les deux pays. Cette visite était très fructueuse. Sur le plan touristique, Guangzhou, la capitale de la province du Guangdong, troisième ville de Chine, est un carrefour commercial en pleine expansion.