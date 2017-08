Un protocole d’accord a été signé samedi dernier entre la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar (FHORM) et l’Association professionnelle du Tourisme de Maurice (ATP). « Des formations dans le tourisme seront dispensées par des Mauriciens à quelques deux cent jeunes Malgaches qui auront la possibilité de travailler notamment sur des bateaux de croisières. Nous sommes à un million trois cent mille touristes par an et nous manquons de personnel », indique Daniel Saramandif, président de l’Association of Tourism Professionnals (ATP) de Maurice à la signature du protocole d’accord avec la FHORM à l’hôtel Colbert.

« Ces jeunes malgaches, qui seront formés pendant un an sur le secteur spécifique de Maurice obtiendront des formations de base du tourisme. Ils pourront alors travailler dans de nombreux autres domaines », précise pour sa part, Rita Ravelo­jaona, présidente de la FHORM. Les apprentis, au terme des douze mois de formation, décrocheront un contrat de travail de trois ans et doivent par la suite retourner travailler au pays, et partager leurs expériences. Les Chinois sont les touristes cibles dans la stratégie des Iles Vanille 2017-2020.

Mirana Ihariliva