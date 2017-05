Des professionnels du tourisme internationaux sillonneront la Grande île. Des eductours pour renforcer le rebranding de la destination Madagascar.

Nouvelle stratégie de promotion. Mada­gas­car a adopté de nouvelles donnes, notamment, depuis le lancement du rebranding «Treasure Island» lancé en septembre 2016. Cent tours opérateurs et agences de voyages, accompagnés d’une dizaine de journalistes internationaux, effectueront des éductours ou des voyages de promotion et d’informations dans quelques localités de la Grande île. Une approche qui entre dans le cadre du salon International tourism fair of Madagascar (ITM) qui se tiendra du 8 au 11 juin.

Ces voyages sont proposés gratuitement à ces agences de voyages et tour opérateurs et soutenus par des partenaires du tourisme tels que Air Mada­gascar, les projets Pôles intégrés de croissance, Madagascar national parks, les offices régionaux et des établissements hôteliers à Antananarivo. « L’objectif de ces eductours est d’approfondir la connaissance de la destination Madagascar et de leur faire constater les réalités locales afin que ces tours opérateurs puissent devenir des ambassadeurs de la Grande île auprès de leurs clients et

partenaires », précise Joël Randriamandranto, président du Conseil d’administration, de l’Office national du tourisme (ONTM) lors de la signature des conventions de partenariat entre cet Office et les partenaires des eductours à l’hôtel Ibis Ivandry, mercredi dernier.

Panoplie

Ces hôtes sont issus majoritairement des marchés prioritaires comme la Chine, la France, la Suisse, La Réunion, l’Italie, l’Afrique du Sud, l’Allemagne et la Grande Bretagne. Des agences de voyages provenant des pays de l’Europe de l’Est feront également le voyage, du 1er au 14 juin. « Des dispositions ont été prises afin d’accueillir convenablement ces invités », indique le ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka. « Ceci, afin de ne pas recevoir une centaine de personnes en même temps au Tsingy de Bemaraha, entre autres, alors que les infrastructures ne peuvent pas les accueillir toutes », ajoute-t-il. ll a été prévu, en outre, qu’ils consacreront une journée au salon ITM au village de la Francophonie pour découvrir l’ensemble des opérateurs de la Grande île. Le salon ITM sera « un salon six en un », comme l’explique le PCA de l’ONTM.

On y verra, outre le tourisme, la gastronomie, le bien-être, l’outdoor ou d’autres activités connexes. « Il n’a pas été facile de faire venir ces revendeurs et professionnels du tourisme internationaux mais les opérateurs de Madagascar se sont beaucoup impliqués », explique-t-il.

Des contributions à hauteur de 50 000 euros pour les aspects aériens et domestiques, une quarantaine de billets remisés sur les vols domestiques, et gratuité d’hébergement de la part de grands établissements hôteliers, par exemple. Deux cent quatre vingt mille touristes étrangers sont venus à Madagascar en 2016. Quatre cent mille sont attendus dans un futur proche.

Mirana Ihariliva