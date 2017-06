La compagnie aérienne Corsair et ODDIS, représentant de la marque l’Oréal à Madagascar, se sont constitués en partenaires pour faire la promotion de la ligne Antananarivo-Paris.

ODDIS a offert cent bons d’achat de 50 000 à 250 000 ariary de produits l’Oréal dans les onze magasins de Jumbo Score du pays pour ceux qui ont achèté un produit de la marque, entre le 18 et le 30 avril. Une grande tombola pour gagner deux billets Tana-Paris-Tana a été organisée et les billets ont été remis aux deux heureuses gagnantes, originaires d’Antsiranana et de la capitale, hier au Café de la gare.

M.I.