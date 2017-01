La tombola Tongasoa d’Accès Banque fait des heureux. Ce jeu organisé par cette banque durant la fête de fin d’année a rencontré un énorme succès auprès de ses clients. Des déposants dans tout le pays ont pu y participer. À l’issue d’un tirage effectué lundi, 125 clients ont remporté des lots de la part de cette institution financière. Selon les informations recueillies auprès de la banque, « cette tombola a été organisée dans le dessein d’encourager la population à épargner pour leur futur. Ainsi, une moto scooter, des smartphones, des tablettes, des réfrigérateurs, entre autres, ont été distribués aux 125 heureux gagnants dans tout Madagascar ».

Accès Banque Madagascar a été créée dans l’objectif de promouvoir l’inclusion financière et le développement de l’économie afin de réduire la pauvreté. Ainsi, elle offre des services financiers, en l’occurrence un compte épargne au meilleur taux de rémunération sur le marché, le dépôt à terme et le compte courant, le financement des micros, petits et moyens entrepreneurs, des salariés, des agriculteurs, des professionnels de la santé et du logement ainsi que toute autre activité légale.

L.R.