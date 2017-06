Une campagne de déparasitage de vers dans plusieurs écoles publiques a mal tourné hier. Plusieurs enfants ont été évacués d’urgence à l’hôpital.

Panique générale dans la ville de Toliara hier toute la journée. Soixante-neuf élèves de diverses écoles publiques primaires de la ville ont été évacués au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tanambao, hier toute la journée. Tous ont absorbé du Mebendazole 500 que l’on utilise pour traiter les infections causées par plusieurs types de vers parasitaires. C’était lors d’une campagne de déparasitage organisée par la direction régionale de l’Éducation nationale d’Atsimo-andrefana. Les dirigeants de chaque école, après avoir été formés par des agents sanitaires, ont été responsabilisés pour administrer le médicament parasitaire aux enfants.

Contre toute attente, celui-ci s’est transformé en poison en l’espace de quelques minutes. En effet, dès la prise de ce médicament, plusieurs élèves ont eu un malaise et des maux de tête, d’autres se sont évanouis, quelques-uns ont eu des étourdissements et certains ont même vomi. La première alerte est venue de l’EPP d’Anketa vers 10 heures, où environ soixante deux élèves ont été transportés d’urgence à l’hôpital, suivi de sept autres issus du collège Rabe Jules, des EPP Besakoa, Mahavatse, Andaboly et Morafeno-Tanambao.

Cette ruée vers l’hôpital a créé des embouteillages monstres sur toutes les voies menant vers l’établissement sanitaire. Les familles des jeunes victimes sont également venues nombreuses, accusant les responsables (directeurs, maitres d’école) de ce qu’ils qualifient

d’empoisonnement de leur progéniture. Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre pour ramener le calme devant le service d’urgence de l’hôpital. « Nous n’admettons pas que nos enfants soient les cobayes du Fanjakana (État) pour de quelconques avantages et des raisons que l’on ignore. Ainsi, on réclame la tête des responsables de cet acte criminel et abominable », hurle un père en colère.

Intolérance

Interrogé sur ce qui aurait pu être à la cause exacte de ce malaise, le directeur du CHU de Toliara, le Pr Andry Riel, précise : « C’est une intolérance médicamenteuse collective provenant de l’absorption par inadvertance du Mebendazole. Toutefois, pour le moment, je ne peux pas me prononcer par rapport à ce médicament. Est-ce qu’il est périmé ou a un défaut de fabrication », se méfie-t-il. « Seules les expertises du Centre national pharmacovigilance à Tsaralalàna à Antananarivo, peut fournir dans les heures ou jours à venir, des résultats fiables à ce sujet », ajoute-t-il.

À l’heure où nous mettons sous presse, le nombre des élèves intoxiqués a augmenté, car certains sont encore dirigés vers le service d’urgence du CHU pour être examinés. « Depuis ce matin, quarante sept patients ont été admis à l’hôpital tandis que vingt deux ont rejoint leur domicile après avoir reçu les soins nécessaires. Aucun décès n’a été signalé jusqu’à présent, contrairement aux rumeurs qui circulent en ville », conclut le Pr Andry Riel.

Francis Ramanantsoa