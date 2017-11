La pose de la première pierre de la future grande écloserie de la Copefrito a été effectuée avant-hier. Les essais étaient probants.

Structurer. La mise en place de l’écloserie vise à limiter les pressions exercées sur les ressources en crabes. L’exploitation de la filière de crabes de mangrove scylla serrata a connu une nette évolution depuis 2014. Mais cette évolution s’est accompagnée de menaces sur les crustacés, vu les manières utilisées dans la collecte faite, notamment, en milieu naturel. La pêche est exclusivement traditionnelle, effectuée à pied ou par petites pirogues non motorisées.

La Compagnie de pêche frigorifique de Toliara (Copefrito), une des sociétés spécialisée dans la collecte et l’exportation de cépahalopodes, a lancé ce projet d’écloserie.

« L’écloserie conjuguera les besoins d’expansion et la conservation de la ressource naturelle. Le premier essai de fattening, ou nourrissage de crabes, a été réalisé en 2014 sur le site d’Ankoalaha où des suivis individuels du poids des crabes ont pu être réalisés », explique la compagnie.

D’après toujours les explications, cette phase de « fattening » consiste en la revalorisation de crabes issus de la collecte et présentant un taux de chair insuffisant pour la commercialisation. Le principe reposera sur la mise en stabulation et le nourrissage de crabes mis dans des bassins en terre. Ce travail d’optimisation des captures augmente de près de 10 à 20% le poids d’un crabe effectuant un cycle complet de fattening, d’une durée moyenne de 15 jours. La première exportation de crabes vivants à destination de l’Asie a pu se faire en 2014.

Économie locale

La cérémonie de pose de première pierre d’avant-hier a été marquée par les visites de l’écloserie pilote à l’Institut halieutique des sciences marines (IHSM) de Toliara, du site d’Ankaloaha et des installations aquacoles de crabes. L’écloserie occupera une surface de 350 m2, entièrement équipée pour la ponte et l’incubation des œufs, ainsi qu’à l’élevage larvaire. Elle sera complètement autonome afin de répondre aux exigences de production fixées. L’écloserie génèrera près de cent-cinquante emplois directs. Elle implique, entre autres, la construction de sept bassins de stabulation sur d’anciennes salines, ainsi que des techniques de procédures de traitement pour limiter les pertes post-captures. Les premiers essais techniques de production de larves de crabe ont été réalisés en partenariat avec l’IHSM. La pêche de crabes de mangrove constitue une source de revenus importante pour les communautés des côtes de cette région Sud-Ouest. Le crabe, en particulier, est indiqué comme « une ressource très recherchée sur le marché régional et international » et constitue une source de devises importante. Copefrito indique que « le projet adopte une approche communautaire avec l’allocation de 20% des crabes produits afin de développer une véritable filière villageoise par la mise en place de fermes villageoises dans la zone de Toliara ».

Mirana Ihariliva