La réduction du taux de mortalité infantile et maternelle est une priorité. Un plan allant dans ce sens est appuyé par des partenaires techniques et financiers

Conformé-ment à l’approche adop- tée par le Septième Programme de coopération entre Madagascar et l’UNFPA (2015–2019), et dans le souci de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale de 478 pour 100 000 naissances à 300 pour 100 000 naissances d’ici 2019, trois plans régionaux intégrant les priorités des régions Atsimo-Andrefana, Vatovavy-Fitovinany et Androy, ont été élaborés et mis en œuvre depuis 2015/2016 et 2017. Ces plans mettent en avant l’implication et la participation effective de toutes les parties prenantes. Il s’agit d’améliorer les interventions futures, de renforcer le partenariat et de déterminer ensemble des objectifs pour 2018-2019, tout en tenant compte des leçons apprises et des bonnes pratiques ainsi que des orientations internationales auxquelles découlent un plan de travail.

Ainsi un plan stratégique régional a été élaboré durant deux jours à l’hôtel Amazone à Toliara en présence des autorités locaux et le représentant de l’UNFPA à Madagascar, Constant Serge Bouda. Il a été développé pour l’année 2018-2019 pour répondre au mieux aux besoins prioritaires de la région Atsimo-Andrefana. Ce plan permettra aussi d’avoir un fort impact sur la population dans les districts cibles. Il servira de référence aux actions de réduction de la mortalité maternelle et néonatale à Madagascar pour la période précitée.

Contre les violences

« Afin d’atteindre notre objectif, il s’avère vraiment urgent d’accroître et de concentrer nos efforts dans l’augmentation de l’utilisation de service de santé de la reproduction, y compris dans les zones reculées. Nous devons également accentuer nos interventions dans la lutte contre les violences basées sur le genre, en particulier dans l’Atsimo- Andrefana», a martelé Constant Serge Bouda.

« Ce plan est aussi très important pour l’Atsimo-Andrefana car il va mettre en évidence ses priorités répondant aux besoins spécifiques de la population, ce afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dansl’atteinte de nos Objectifs de Développement Durable (ODD)», a souligné Jules Rabe, chef de région.

Par ailleurs, le représentant de l’UNFPA a remis une contribution de l’organisation onusienne dans la prévention de la lutte contre la peste, telle que de l’eau de javel, du gel désinfectant, du savon, des poubelles en inox et des sacs plastiques. Vingt-huit formations sanitaires et douze maisons et espaces jeunes répartis dans les trois régions sont les bénéficiaires de cette dotation.

Francis Ramanantsoa