Le record du nombre de participants à la course de la fraternité et de solidarité, initiée par la CNaPS a été battu. Cette première édition pour Toliara a été une réussite.

La rue Flayelle menant vers le gymnase couvert de Toliara-centre n’était pas noire de monde samedi dernier, elle était plutôt bleue de monde. En effet, plus de 4 000 personnes, tous âges confondus, vêtues de tee-shirts bleus à la couleur de la CNAPS, ont participé à la première édition de la course pour la fraternité et la solidarité, co-organisée par cette Caisse de prévoyance sociale et la Fédération malgache d’athlétisme. Mais le départ a pris du retard sur l’heure prévue. En effet, près de mille personnes se sont encore inscrites à quelques minutes du départ. Si bien que le stock de dossards et de tee-shirts a été épuisé.

Plusieurs tronçons de rues ont été fermés à la circulation pour permettre aux participants de courir librement sur un circuit de 5 km en plein centre-ville.

« Notre objectif est de célébrer notre anniversaire avec tous les Malgaches et c’est ce que nous avons fait à travers les grandes villes de la Grande île. Aujourd’hui, on est comblé car le record du nombre des participants a été battu ici dans la Cité du soleil », a expliqué Raoul Arizaka Rabekoto, directeur général de la CNaPS.

Part du lion

Il y a eu sept catégories de courses : deux réservées aux vétérans hommes et dames, trois courses individuelles (cadets, juniors et séniors, licenciés et non licenciés) et enfin un relais par équipe mixte de dix personnes composée de deux femmes et huit hommes, ainsi qu’un relais pour les personnes handicapées sur fauteuil roulant.

Les équipes licenciées de l’Aspnato de Toliara et de la CNaPS d’Antananarivo, habituées des grandes compétitions nationales, se sont partagé la part du lion dans les catégories cadet, junior et sénior (hommes et filles). Ainsi, les Tuléarois Sitrakiniaina Manampy et Christian Étienne se sont illustrés dans les catégories cadette et cadet. Tandis que dans la catégorie junior homme, le Tuléarois Jean Francois Raharimanadry a surclassé ses adversaires, et dans la catégorie junior fille, c’est Christiana de la CNaPS de Tana qui a survolé les débats. La catégorie sénior a été dominée de bout en bout par les Tananariviens. Ainsi, Mbola de la CNaPS a gagné chez les filles et Jean de Lacroix a devancé Aimé Grégoire de l’Aspnato Toliara. Le relais par équipe a été remporté par le Groupe Siteny de Toliara devant la CNaPS de Tana et l’Aspnato de Toliara.

Francis Ramanantsoa