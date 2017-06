Un esprit mythique, le « kokolampo », circoncirait les enfants à l’insu de leurs parents. Cette rumeur inquiète de nombreuses familles.

L’ambiance est à un certain affolement à Toliara et ses environs. Depuis quelques semaines, des bruits se propagent sur la présence, dit-on, d’un spectre dénommé « kokolampo ». Selon les rumeurs, cette créature légendaire surgirait, la nuit tombée, dans de nombreux villages pour circoncire à sa manière les petits garçons non circoncis, qui le deviennent involontairement le lendemain matin sans que leurs parents sachent quand et comment s’est déroulée l’ablation du prépuce de leurs progénitures.

Selon des témoignages, certains ont subi avec succès ces modes opératoires bizarres, d’autres n’ont pas survécu à leurs blessures.

« Cette histoire nous affole et je sais que beaucoup des gens ont vu, entendu, et vécu ce phénomène. Certains parents sont stupéfaits devant cette situation, mais acceptent à contrecœur ce qui arrive à leurs enfants », raconte Ravelo, un notable bien connu dans la commune rurale de Befanamy, près de Toliara.

Certaines personnes s’interrogent sur la nature de ces « visions » : simple expression de l’imagination ou véritable phénomène paranormal Un des fils d’un père de famille vivant à Maromiandra près de Toliara est décédé, la semaine dernière, suite à une circoncision étrange effectuée sur son enfant à son insu.

« Un bon matin, j’étais pétrifié de voir mon fils circoncis et plein de sang sans que nous, les parents, n’avions pas encore l’intention de le faire. Mon fils mourut quelques heures après, suite à une hémorragie découlant de cette circoncision non voulue mais surtout non réussie » s’est-il lamenté.

Des parents se sont alors précipités pour faire venir un médecin ou un infirmier, voire un charlatan, pour circoncire immédiatement leurs enfants.

La psychose gagne même la ville de Toliara, au point que ces derniers temps, la ruée vers la circoncision est devenue monnaie courante, à Ambohitsabo, Anketrake, Anketa, Tsimenatse Mahavatse, etc.

Selon un anthropologue de l’Université de Toliara, normalement c’est la période des « savatse » (circoncision). Toutefois, cette folle rumeur fait que les parents anticipent la circoncision de leurs fils. Il souligne aussi, qu’une autre hypothèse peut être mise en avant : la publicité.

« On pourrait utiliser ce genre de rumeur volontairement comme publicité gratuite pour les médecins ou autres agents sanitaires afin que les gens les sollicitent », avance-t-il.

D’autant plus qu’une opération de circoncision coûte 20 000 à 25 000 ariary.

Francis Ramanantsoa